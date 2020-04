Anzeige

Das Schicksal des Waldbronner Eistreffs entscheidet sich noch nicht. Der Punkt wurde von der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung gestrichen. Zuletzt herrschte beim Thema Eistreff immer ein großes Publikumsinteresse, in Zeiten von Corona nicht unbedingt zielführend.

Von unserem Mitarbeiter Klaus Müller

Dass dies keine normale Gemeinderatssitzung in Waldbronn wird, darf jetzt schon in der Gemeindechronik vermeldet werden. Schauplatz der Sitzung am Mittwoch, 29. April, ist das Kurhaus – und das unter bestimmten, von der Gemeindeverwaltung zuvor festgelegten Vorgaben, die der Corona-Pandemie geschuldet sind: „Am Eingang werden die Personalien und Kontakttelefonnummern von jedem Besucher erfasst. Auf Einhaltung der Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter und die besonderen Hygienevorschriften wird hingewiesen. Der Saal ist gemäß diesen Vorgaben bestuhlt.“

In jedem Fall müssen sich alle Beteiligten auf eine Sitzung – Beginn 19 Uhr – einstellen, die ihre Zeit brauchen wird. Es seien einfach zu viele Sachen aufgelaufen, als dass man auf die Sitzung verzichten könne, befindet Bürgermeister Franz Masino.

18 Punkte umfasst die Tagesordnung. Ein Punkt fehlt. Ursprünglich sollte in der Aprilsitzung, wenn möglich abschließend, über die (vorläufige) Zukunft des Waldbronner Eistreffs beraten und beschlossen werden. Daraus wird nichts. Allerdings geraten Gemeinde und Interessenten, die eine Nutzung des Eistreffgebäudes anmeldeten, mehr und mehr unter Zeitdruck.

Bei der Sitzung im Januar, in deren Verlauf es um den Eistreff ging (eine Entscheidung wurde vertagt), herrschte gewaltiges Publikumsinteresse. Ein ähnlicher Ansturm wäre in Zeiten von Corona – vorsichtig ausgedrückt – nicht unbedingt zielführend. Für solch eine Sitzung wäre wahrscheinlich auch das Kurhaus zu klein – erst recht aber der angestammte Sitzungssaal im Rathaus.

Nach Informationen der BNN könnte es eine Alternative geben – und zwar am 13. Mai im Eistreff selbst, verbunden mit entsprechenden Auflagen. Egal ob nun an diesem oder doch an einem anderen Termin, die Verwaltung will (und muss) dem Gemeinderat unterschriftsreife Verträge der unterschiedlichen Interessenten vorlegen.

Ihre Zahl, vormals vier, dürfte inzwischen zurückgegangen sein. Angesicht der wirtschaftlichen Folgen von Corona, einschließlich der Ungewissheit, wann das „normale“ Leben wieder Einzug hält, dürften die Polarion Sport- und Gaststätten mbH, die in Bad Liebenzell ein Eisstadion betreibt, und die A.D. Eishallen GmbH mit ihren Eishallen in Darmstadt und Wiesloch aus dem Rennen sein.

Weiterhin Interesse an einer Nutzung des Eistreffgebäudes, so die Infos dieser Zeitung, haben die Firma Aldi und eine private Anbietergruppe, unter anderem getragen respektive unterstützt vom Förderverein des Eistreffs (wir berichteten). Aldi will vorübergehend das Gebäude als Filiale nutzen, wohingegen sich der Förderverein für eine weitere Nutzung als Eislauftreff stark macht.

Zudem geht es am Mittwoch unter anderem noch um den „Satzungsbeschluss Nahversorgungszentrum Talstraße“ und „Standortauswahl für ein neues Feuerwehrhaus“ und die aktuelle Finanzsituation der Gemeinde.