Schlossfestspiele Ettlingen: „Ein phänomenales Gefühl”

Anzeige

Die Ettlinger Schlossfestspiele erfinden sich in Corona-Zeiten neu. Eigentlich hatte das Ensemble für die 42. Ausgabe einen umfangreichen Spielplan aufgestellt. Jetzt muss umdisponiert werden.

Natürlich hat sich auch das Team der Ettlinger Schlossfestspiele Corona-bedingt die Sinnfrage stellen müssen. Im 42. Jahr hatten die Organisatoren eigentlich einen umfangreichen Spielplan aufgestellt. Doch dann wurden die großen Produktionen alle abgesagt. Plötzlich hatten die Verantwortlichen nur noch eine Aufgabe: Die Existenz ihrer Akteure zu sichern. Im Interview spricht Intendantin Solvejg Bauer über Respekt, Verantwortung und den unbändigen Optimismus, der alles am Laufen hielt.

Mitten in der Probe wurden Sie von Corona überrascht. Wie haben Sie und das Ensemble den Shutdown erlebt?

Nun, wir hatten das Glück,dass uns der Shutdown nach Probenschluss erreicht hat. Das heißt, die Operetten-Produktion stand soweit. Wir waren also bereit, mussten uns vielmehr überlegen, wie wir das Tagesgeschäft bewältigen, uns organisieren und Kontakthalten.

Geboren in Stuttgart, studierte Solvejg Bauer Musiktheater-Regie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg sowie Philosophie und Musikwissenschaft an der Humboldt Universität Berlin. Nach dem Regiediplom mit Ernst Kreneks Triptychon wird sie zur Spielzeit 05/06 als Spielleiterin und Regisseurin an die Württembergische Landesbühne engagiert. Weitere Engagements in den Bereichen Oper, Schauspiel und Musical folgten in Dortmund, Berlin Hamburg, Stuttgart sowie an der Württembergischen Landesbühne. Seit der Spielzeit 18 / 19 ist Bauer Intendantin der Schlossfestspiele Ettlingen und inszenierte dort Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte sowie das Schauspiel Endstation Sehnsucht. In der aktuellen Saison führt sie Regie beim Broadwayklassiker Der König und ich und bei Sein oder Nichtsein.

Waren Sie in dieser Zeit angsterfüllt?

Nein, überhaupt nicht. Wir hatten Hoffnung bis zum Schluss, dass wir im Sommer doch noch spielen können und das hat sich ja zum Glück auch bewahrheitet. Wir hielten uns gegenseitig auf Trab und bei Laune, in dem wir uns mit kreativen Ideen ein Alternativprogramm überlegten. Es kam also nie das Gefühl auf, all die Proben seien für die Katz` gewesen. Im Gegenteil: Der frühe Start versetzte uns in die Lage, alles etwas entspannter zu sehen. Diesen – ich nenne es einmal Luxus –haben andere Häuser nicht und das versetzt viele Kulturschaffenden in ganz Deutschland in eine schwierige und ernste Lage.

Waren Sie denn froh, dass Sie als Intendantin aktiv mitentscheiden und planen konnten?

Natürlich! Ich habe einen großen Gestaltungsdrang. Natürlich waren alle Entscheidungen ein Schulterschluss aus Kultur und Politik. Dass man uns aber die Möglichkeit gab,ein Konzept auszuarbeiten, das verhalf dazu, dass sich nicht das Gefühl der Ohnmacht breitmachte. Für alle das Beste rausholen und natürlich niemanden gefährden –das war und ist unser Ansatz.

Trotzdem fallen die großen Produktionen nun aus.

Ja. Das hat der Gemeinderat so entschieden. Dennoch sind wir froh, dass kleinere Veranstaltungen stattfinden und bereits stattfinden konnten. Die Emotionen die dabei aufkamen,sind schwer zu beschreiben. Es flossen Tränen. Beim Publikum und den Akteuren.Und es macht sich eine Art Dankbarkeit breit.

Können Sie sich das erklären?

Kunst schafft es eben, an unser Innerstes zu appellieren. In diesem Rahmen lassen wir Emotionen zu, die im Alltag sonst nicht so ausgelebt werden. Außerdem war es für viele die erste Kulturveranstaltung seit langer Zeit. Davor hatten die Akteure natürlich großen Respekt und auch ein bisschen Lampenfieber. Und unsere Gäste hatten und haben einfach Lust darauf, endlich wieder aktiv zu erleben. Das ist ein phänomenales Gefühl.

Wir alle sind mit Leib und Seele dabei. Und wir waren ja auch vor Corona schon bereit für die Bühne.

Ist das nicht auch eine ungeheure Verantwortung?

Es ist eine Verantwortung,der wir uns gerne stellen. Wir alle sind mit Leib und Seele dabei. Und wir waren ja auch vor Corona schon bereit für die Bühne. Jetzt haben wir so lange gewartet, da wollen wir natürlich auch spielen. Das muss quasi raus. (lacht)

Fungierten Sie in der Akutphase denn auch als Seelsorgerin? Waren Sie Ansprechpartner bei Kummer und Existenzangst?

Wir haben ein ziemlich starkes Team und ich bin ehrlich gesagt sogar überrascht, bei welch guter,seelischer Gesundheit wir alle sind. Seelsorge war also nicht nötig. Aber natürlich standen wir in Kontakt, sprachen über die Entwicklungen – tauschten uns auch darüber aus, wie wir mit der Krise am besten umgehen können und was für unsere Leute vertretbar ist. Wir haben, denke ich, eine gute Lösung gefunden: Unsere Künstler wurden zu 50 Prozent abgefunden. Natürlich hoffen wir aber, dass wir sie halten können und im nächsten Jahr gemeinsam richtig durchstarten.

Und wie sah es bei Ihnen im Privaten aus? Hatten Sie Kontakt zu Corona-Kranken?

Nein, in unserem Umfeld gab es das nicht. Ich bin Mutter von vier Kindern. Die beiden großen haben sich schulisch gut selbst organisiert, aber die Sechs- und Acht-Jährigen haben uns in die Situation des Home-Schoolings versetzt. Das hat die meiste Zeit mein Mann übernommen und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ansonsten hielten wir uns an die Vorlagen. Es wurden also keine Freunde getroffen, auch Oma und Opa sahen wir lange nicht. Das war schon eine Umstellung. Alles ganz anders. Und es gab ja keine Erfahrungswerte.

Wie werden Sie sich künftig organisieren? Denkt man da an einen doppelten Boden?

Natürlich. Wir haben tolle Konzepte erarbeitet, werden eventuell zukünftig die Inszenierungen mit weniger Gästen feiern. Wie es weitergeht, das vermag man jetzt noch gar nicht zu sagen. Wir planen einfach für verschiedene Szenarien.Wenn ich mir überlege, dass manche Fastnachter ihre Umzüge bereits abgesagt haben (…) denkbar ist natürlich alles. Aktuell gehen wir aber von einer tollen Spielzeit 2021 aus und werden uns dementsprechend rüsten.

Das Programm: „Voyage Surprise“ heißt es am 16., 17. und 18 Juli ab 19.30 Uhr, wenn das Ensemble die berühmte Reise durch die Welt von Operette, Musical und Oper im Schlosshof zeigt. Am Sonntag,19. Juli feiert man in der Kulturgarage der Stadt Ettlingen eine „Garagengala. Am 24. und 25. Juni gibt es noch Restkarten für „Don`t stop me now“, dem multimedialen Rockkonzert im Open Air Kino am Dickhäuterplatz, Start jeweils um 21 Uhr. Außerdem am 24. Juli um 16 Uhr und am 25. Und 26. Juli jeweils um 11und 16 Uhr zu sehen: Aschenputtel – ­als musikalisch, szenische Märchenlesung für Jung und Alt im Asamsaal. Ein Musicaldinner hat man hingegen am 7. August geplant. Jeweils um 19 Uhr im Hotel-Restaurant Erbprinz. Hier kommt man bereits am 31. Juli zum „Opendinner Surprise“ mit musikalischen und kulinarischen Köstlichkeiten zusammen. Weitere Informationen zum Programm und zum Vorverkauf finden sich im Internet unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de

Und es stehen ja auch noch einige Veranstaltungen an.

Genau! Unser Alternativprogramm ist sehenswert und es gibt auch noch Restkarten. Es steht beispielsweise eine tolle Kooperation mit dem Open Air Kino an – vier Musiker werden dort zu erleben sein. Unter anderem Hannes Braun, der in diesem Jahr eigentlich auch auf Wacken gespielt hätte. Auch die Garagengala in der Garage der Stadtwerke wird sehenswert und sie ist natürlich wetterunabhängig. Wir planen eine Überraschungsgala im Schlosshof, haben Aschenputtel im Programm. Das Schloss-Festival findet nach 42 Jahren zwar nicht wie geplant statt, aber mit Royal Surprise kann immerhin eine attraktive Alternative angeboten werden.