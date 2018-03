Schützengesellschaft Malsch gibt nach Zerstörung des Vereinsdomizils nicht auf

Schlimmer kann es für einen Verein kaum kommen. Das Flammenmeer, das in der Nacht von 6. auf 7. Februar das Vereinsheim mit Gaststätte der Schützengesellschaft Malsch weitgehend vernichtete, wirkt auch in den Köpfen nach. Wie geht es weiter? „Der Schock war groß“, betont Vorsitzender Peter Kunz nach der Krisensitzung im BNN-Gespräch. Doch es werde weitergehen, wenngleich nur in Etappen.

Allein schon die Solidarität habe Mut gemacht. Der Verein hat zwei Mannschaften gemeldet, die Runde steht an – und die befreundeten Vereine in Ettlingen, Mörsch und Muggensturm hätten ihre Schießanlagen fürs Training angeboten. Seit gestern stehe nun auch definitiv fest, dass der verheerende Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Besonders tragisch: Erst einen Tag zuvor habe man laut Kunz den auf den neuesten Stand gebrachten 50-Meter-Schießstand behördlich abgenommen bekommen. „Auch das hat weh getan.“

Sachverständige gaben sich die Klinke in die Hand

Nach den Sachverständigen durfte man nun erstmals wieder selbst aufs Gelände am Hinterbach 5. Die Versicherung übernehme den Gebäudeschaden, beziffert bisher auf mehrere hunderttausend Euro. Es werde aber wohl ein Betrag von bis zu 100 000 Euro am Verein hängen bleiben. „Ein Teil wird nicht bezahlt.“ Die „Jägerstube“ blieb als Raum, auch durch den Einsatz der Feuerwehr, vom Feuer verschont. Ebenso die Waffenkammer und zwei Schießanlagenbereiche. Der übrig gebliebene Raum sei übergangsweise als Treffpunkt der Vereinsmitglieder vorgesehen. „Wir wollen möglichst in den nächsten vier bis fünf Wochen den Vereinsbetrieb wieder aufnehmen.“ Erschwert habe die Löscharbeiten die lange Wegstrecke zum Vereinsgelände im Außenbereich beim Freibad zu öffentlichen Hydranten.

Solidarität anderer Vereine

In der Sondersitzung habe man nun „den Zähler auf Null gestellt“. Man wolle „bedarfsgerecht aufbauen“. Ob der Gastronomie-Bereich mit Tresenanlage wieder hergestellt wird, sei eher unwahrscheinlich. Zuletzt war längere Zeit schon nicht mehr verpachtet. Die Gebäude des vor 93 Jahren gegründeten Vereins stammen aus den 1970er-Jahren. Seit einigen Jahren fand beim Gelände das Musikfestival „Rock im Wald“ statt.

Die Schützengesellschaft habe in der Vergangenheit zwar schwere Zeiten mit Zukunftssorgen durchlebt, in den vergangenen Jahren ging es laut Peter Kunz aber bergauf. Rund 150 Mitglieder werden nun aktuell gezählt. Das Interesse am Verein sei da, ebenfalls am Bereich Bogenschießen. „Aber auch die haben erst mal keine Unterkunft mehr.“ Man sei den unterstützenden Vereinen – und nicht nur Schützenklubs haben sich angeboten – zu großem Dank verpflichtet, so der Vorsitzende des Vereins. Auch Lagerfläche bekam man angeboten. Der Verein hat auf seiner Internet-Seite ein Spendenkonto bekannt gegeben. Mit Vertretern des Gemeinderats wolle man mögliche Unterstützung erfragen. Auf der hohen Kante habe man quasi nichts. „Wir hatten alles in die Sanierung gesteckt“, erklärt Peter Kunz.