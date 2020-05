Anzeige

Für einige Hundert Schüler beginnt am Montag in Ettlingen und dem Umkreis am Montag wieder der Präsenzunterricht. Die Schulen haben sich mit zusätzlichen Seifenspendern, Raumplänen und Schichtsystemen für den Unterricht sowie die Pausen gerüstet. Weitere Lockerungen für den Schulbetrieb sehen sie kritisch – denn die Raumkapazitäten sind begrenzt.

Die Klassenzimmer sind mit Seifenspendern und Papierhandtüchern ausgestattet, Bodenmarkierungen weisen auf Abstandsregeln hin und mit Trennwänden und Absperrband wurden Treppenhäuser und Gänge zu Einbahnstraßen gemacht.

Die weiterführenden Schulen in Ettlingen, Rheinstetten und Karlsbad sind bereit für den Start am Montag. Am 4. Mai werden dort jeweils die letzten beiden Jahrgangsstufen zurück in die Klassenzimmer gelassen.

1,80 Meter Abstand zwischen den Schulbänken

Rund 800 Schülerinnen und Schüler werden am Montag in Ettlingen an den zwei Realschulen und zwei Gymnasien in städtischer Hand sowie dem Heisenberg-Privatgymnasium zum Unterricht kommen, erklärt der geschäftsführende Schulleiter Helmut Obermann. In jeder Schule hätten die Hausmeister die Räume ausgemessen und die Bänke so umgestellt, dass dazwischen ein Abstand von 1,80 Metern ist.

Zudem habe man festgelegt, dass pro Gang nie mehr als zwei Räume belegt sein sollten, damit die Schüler sich außerhalb des Klassenzimmers nicht zu nahe kommen. An Obermanns Schule, dem Albertus-Magnus-Gymnasium, das sich ein Gebäude mit der Anne-Frank-Realschule teilt, wurden zudem die Pausen so abgestimmt, dass nicht zu viele Schüler gleichzeitig im Hof sind.

Wir werden so schnell vom

Online-Unterricht nicht wegkommen. Helmut Obermann, geschäftsführender Schulleiter in Ettlingen

Schüler und Eltern mussten eine „Corona-Hausordnung“ unterschreiben. Pro Klassenzimmer werden maximal 15 Schüler untergebracht. Da die Zwölftklässler nur in den prüfungsrelevanten Fächern unterrichtet werden und sie in kleineren Kursen organisiert sind, funktioniere das gut, so Obermann. Die Raumkapazitäten reichen aus.

Noch, sagt er, denn wenn, wie von den Kultusministern beschlossen, bald weitere Klassen zurückkehren, wird es zu eng. Deshalb ist für ihn klar: „Wir werden so schnell vom Online-Unterricht nicht wegkommen. Es wird immer eine Mischung sein zwischen Präsenz- und Online-Unterricht.“

Tageweiser Unterricht an der Realschule

An der Ettlinger Wilhelm-Lorenz-Realschule greift man auf ein Schichtsystem zurück, um die Schülermassen zu entzerren. Die Klassen werden laut Schulleiter Uwe König an unterschiedlichen Tagen unterrichtet. 240 Schüler nehmen inklusive Notbetreuung ab Montag am Präsenzunterricht teil, 26 Lehrkräfte kehren aus dem Homeoffice zurück.

König rechnet damit, dass pro Klasse zwei bis drei Jugendliche nicht zum Unterricht erscheinen, weil sie oder ihre Eltern Bedenken haben. Die Teilnahme wurde ihnen freigestellt. Von den Lehrern unterrichte etwa eine Handvoll weiter digital, weil sie zur Risikogruppe zählten oder mit jemandem zusammenleben der dazu zählt.

Masken für Schüler und mobile Spuckschutz-Wände für die Lehrer

Die Schüler, die kommen, erhalten am Montag neben einer Einweisung bei Bedarf auch Masken: 200 stehen zur Verfügung, so König. Für die Lehrer hat sich die Technik-Fachschaft etwas Besonderes ausgedacht. Sie baute Spuckschutzwände, die an den fahrbaren Overhead-Projektoren befestigt werden können.

Maskenpflicht gilt ab Montag auf den Gängen und im Hof des Walahfrid-Strabo-Gymnasiums Rheinstetten. „Die ist ja auch schon Pflicht in Bus und Bahn und beim Einkaufen“, sagt Schulleiter Helmut Endlich. „Das wird niemanden überraschen.“ Rein rechnerisch könnten 110 Schüler ans Gymnasium zurückkehren. Weil die Abschlussklassen nur zu prüfungsrelevanten Kursen kommen, „werden aber nicht an jedem Tag zu jeder Zeit alle da sein“, so Endlich.

Gemeindevollzugsdienst kontrolliert Haltestellen als Corona-Schutz

Die Gemeinde Karlsbad hat 2.500 Masken an das Schulzentrum verteilt, wo am Montag 500 Schüler zum Unterricht zurückkommen. Die Klassenzimmer wurden mit Seifenspendern und Papierhandtüchern ausgestattet, die Eingänge mit Desinfektionsmittel und auf die Toilette dürfen nicht mehrere Personen gleichzeitig. An den Haltestellen werde auch der Gemeindevollzugsdienst ein Auge darauf haben, dass die Schüler sich an die Abstandsregeln halten, sagt Bürgermeister Jens Timm.