Anzeige

Auf dem Gelände des DPD-Paketzentrums in Malsch ist am Donnerstagmorgen Schwefelsäure an einer Wechselbrücke ausgetreten. Zwei Personen kamen damit in Berührung und werden derzeit vom Rettungsdienst behandelt, wie eine Sprecherin der Karlsruher Polizei sagte.

Über das Ausmaß der Verletzungen sei noch nichts bekannt. Auch woher genau die Schwefelsäure stammt, ist derzeit noch nicht abschließend gesichert. Die Feuerwehr ist mit Spezialausrüstung vor Ort und fängt die Säure mit Behältern auf.

Eine Wechselbrücke ist ein austauschbarer Container, unter den etwa ein Lkw fahren kann, um ihn anschließend zu transportieren.

Dieser Artikel wird aktualisiert.