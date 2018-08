Vollsperrung nach Unfall auf A5 aufgehoben

Anzeige

Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 am Mittwochmittag ist ein Lastwagenfahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall im Baustellenbereich zwischen Bruchhausen und der Anschlusstelle Karlsruhe-Süd in Richtung Norden (Karlsruhe) gegen 13.15 Uhr.

In der Erstmeldung der Polizei hieß es, dass eine Person in einem Lastwagen eingeklemmt worden sein soll. Diese Information erwies sich später aber glücklicherweise aber als falsch: Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt, als er auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auffuhr. Er wurde von dem alarmierten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Straße Richtung Norden voll gesperrt

Während der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise voll gesperrt. Erst gegen 15 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. In der Zwischenzeit hatte sich der Verkehr auf der A5 bis nach Rastatt-Süd aufgestaut. Auch die Nebenstrecken, vor allem die B3 bei Rastatt, waren zeitweise hoffnungslos überlastet. Nachdem die Sperrung aufgehoben wurde, normalisierte die Situation sich langsam wieder.

Zum Verkehrschaos auf der A5 trug auch ein weiterer Vorfall im Dreieck Karlsruhe bei: Dort hatte ein LKW am Vormittag Klärschlamm verloren.