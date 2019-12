Schwimmbad in Rheinstetten nach Gasalarm auch am Sonntag geschlossen

Anzeige

Nachdem das Hallenbad in Rheinstetten-Forchheim am Samstagmorgen wegen Gasgeruchs geräumt worden ist, bleibt es auch am Sonntag geschlossen. Das meldet die Stadt auf ihrer Facebook-Seite. Der Grund: Ein möglicher Defekt an der Chlorgasanlage.

Das Bad war am Samstag geräumt worden, nachdem mehrere Besucher kurz nach 9 Uhr Gasgeruch gemeldet hatten. Danach rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr an.

Später meldete die Stadt Rheinstetten auf Facebook, dass das Bad auch am Sonntag geschlossen bleibt. „Die Sicherheit unserer Badegäste ist uns wichtig“, heißt es in dem kurzen Text. Die Messungsergebnisse ließen einen technischen Defekt an der Chlorgasanlage vermuten – dies müsse zuerst überprüft werden. Wie lange das Bad geschlossen bleiben wird, ist derzeit noch nicht sicher.

BNN