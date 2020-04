Anzeige

Die Zahl der Corona-Patienten ist zwar noch niedrig, dennoch hat das Virus das SRH Klinikum in Karlsbad-Langensteinbach in einen Ausnahmezustand versetzt. Die Klinik ist unterteilt in zwei Bereiche, einer für Corona-Patienten, einer für die restlichen. Es gilt Besuchsverbot. Mittendrin: Gabriele Scholz, die als Seelsorgerin Angehörigen, Patienten und Mitarbeitern Beistand leistet.

Mit Katastrophen kennt Gabriele Scholz sich aus. Jahrelang hat die heute 61-Jährige Einsatzkräfte nach belastenden Ereignissen wie schweren Autounfällen oder Bränden mit Todesfolge begleitet. „Critical Incident Stress Management“ nennt sich das Zertifikat, das sie in der Notfallseelsorge dazu befähigt.

Noch heute ist Scholz Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rüppurr, um Helfern nach dramatischen Einsätzen zu helfen, das Erlebte zu verarbeiten.

Besuchsverbot in der Corona-Krise ist ein großes Thema

Ihre Hauptaufgabe ist es aber zurzeit, sich um die Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am SRH Klinikum Langensteinbach zu kümmern. Seit 18 Jahren ist Scholz dort für die katholische Kirchengemeinde Karlsbad-Waldbronn als Seelsorgerin tätig. Schwierig sei die Corona-Krise für die Menschen.

Angehörige von Patienten im Krankenhaus, die ihre Lieben wegen des aus Schutz vor dem Virus verhängten Besuchsverbots nicht sehen dürfen. Ältere, teils an Demenz erkrankte Patienten, die nicht verstehen, warum ihre Familie nicht mehr kommt, die sich verstoßen fühlen. Und Mitarbeiter, die Angst haben um ihre Gesundheit und die ihrer Mitmenschen. „Ich kriege jetzt ganz deutlich mit, wie wichtig meine Arbeit ist“, so Scholz.

Viel Zeit wegen Covid-19 am Telefon

Ihr Tag im Klinikum beginnt um 10 und endet um 16 Uhr. Montags bis freitags ist sie da, über zwei Nummern aber eigentlich rund um die Uhr erreichbar: Sie hat einen „Piepser“, den sie mitnehmen kann, wenn sie auf Station unterwegs ist, und eine Festnetznummer, auch mit Anrufbeantworter. Jeden Morgen hört Scholz ihn als Erstes ab. Dann macht sie Telefonanrufe bei den Leuten, von denen sie weiß, dass sie das brauchen.

Gottesdienst in der Klinik-Kapelle muss ausfallen

Dabei spreche sie nicht nur mit Patienten oder Angehörigen, sondern auch mit Menschen, die sie vor Corona-Zeiten im Sonntagsgottesdienst in der Klinik-Kapelle getroffen hätte. Die Gottesdienste finden zwar noch statt, allerdings ohne Besucher. Sie werden per Video in die Krankenzimmer übertragen.

Für die Menschen, die sie sonntags besuchten – einige davon kamen eigens dafür aus den Karlsbader Ortschaften ins Klinikum – sei die Messe immer auch ein Treffpunkt gewesen, ein Ort des Austauschs. All das falle weg.

Vor Ostern war die Nachfrage besonders hoch

Vor Ostern haben sie besonders viele Anfragen erreicht. Von traurigen Angehörigen, die wegen des Besuchsverbots ihre Eltern, Kinder, Partner nicht sehen konnten. Ein Sohn stand an der Pforte des Krankenhauses, er machte sich Sorgen um seinen Vater, der im Krankenhaus liegt: „Ich telefoniere zwar jeden Tag mit ihm, aber könnten Sie vielleicht trotzdem hingehen und ihm zuhören?“

Mit Schutzkittel, Haube, Mund- und Augenschutz auf Intensivstation

Auf Anfrage geht Gabriele Scholz auch auf die Intensivstation, wo von 15 verfügbaren Betten derzeit zwölf belegt sind. Einen jungen Mann, dessen Vater sie darum gebeten hatte, besuchte sie dort, auch einen Corona-Patienten – Kittel, Haube, Mund- und Augenschutz.

Gabriele Scholz verbringt die meiste Zeit trotz Corona nicht auf der Intensiv-, sondern auf der Normalstation bei älteren Patienten. „Es ist gut, dass die Kirche hier im Krankenhaus präsent ist“, betont sie. „Ich merke, dass ich zu dieser Klinik gehöre. Auch wenn ich nicht angestellt bin.“

Sechs bestätigte Corona-Fälle, zehn Verdachtsfälle

Das SRH Klinikum in Karlsbad zählt laut Sprecher Mischa Lange derzeit sechs bestätigte Corona-Fälle. Einer wird auf der Intensivstation beatmet, der Rest ist auf der Normalstation. Zehn weitere Verdachtsfälle befänden sich in Isolation: Sie wurden entweder negativ auf Corona getestet, zeigten aber dennoch typische Symptome wie Fieber.

Oder sie zeigten die Symptome, aber ein Testergebnis liegt noch nicht vor. Das Krankenhaus hat seine Kapazität bei Intensivbetten hochgefahren von weniger als zehn auf jetzt 15 – im Notfall könne man auf 20 aufstocken.