So überstehen Fastnachtsmuffel in Schöllbronn und Schluttenbach die tollen Tage

Der eine flieht in den Wald, die anderen machen es sich vor dem Fernseher gemütlich: So überstehen drei Fastnachtsmuffel die tollen Tage zwischen dem Schmutzigen Donnerstag und Aschermittwoch in Schöllbronn und Schluttenbach.

Von Klaus Müller

Wenn an diesem Donnerstag – dem Schmutzigen Donnerstag – in Schöllbronn die Fastnachtszeit auf ihre Höhepunkte zusteuert, wird Matthias Becht diesmal nicht zur Axt greifen. Ein ums andere Jahr war es für den Schöllbronner ein bewährtes Mittel, dem närrischen Treiben einen Kontrapunkt entgegenzusetzen.

Dass er mit Fastnacht nicht wirklich etwas anfangen kann, stellt Becht erst gar nicht in Abrede. Ihm fehle die Sinnhaftigkeit an all dem. Nein, er sei kein Faschingshasser. „Ich will dem allem nur aus dem Weg gehen. Ich kann damit nix anfangen.“

Viel Holz plus Überraschung

Das mit dem „Aus-dem-Weg-Gehen“ ist gar nicht so einfach – vor allem nicht in Schöllbronn. Da ziehen am Schmutzigen Donnerstag in aller Herrgottsfrüh die Hemdklonker von der Narrenzunft durchs Dorf. Da sind bereits Tage vorm Umzug am Samstag die Straßen geschmückt.

Wie dem aus dem Weg gehen? Matthias Becht hat eine Möglichkeit gefunden. Er geht in den Wald. Mit seiner Axt. Er macht Holz. Oder er geht gleich ganz dem Trubel aus dem Weg. „Eigentlich darf ich es gar nicht erzählen. Es soll eine Überraschung sein. Meine Frau begleitet mich diesmal auf eine Geschäftsreise. Anschließend, das weiß sie aber noch nicht, fahren wir für ein paar Tage nach Borkum.“ Alles klar. Stillschweigen. Es wird nichts verraten.

Dr. Unsinn und Co.

Früher war Matthias Becht aktiv bei der Fastnacht mit dabei – als Teil einer musikalischen Abordnung aus Schielberg. Okay, das ist lange her. „Wir sind beim Umzug in Pfaffenrot mitgelaufen. Und haben das ernst genommen.“ Keine schrägen (Guggemusik-)Töne kamen aus den Instrumenten. „Da wurden wir schon ein bisschen komisch angeschaut.“

Nee, das mit der Narretei und Becht wird nichts mehr. „Mir fehlt der Zugang dazu.“ Versuche, ihn zu „bekehren“, blieben unwirksam. Ab und zu hat er es schon darüber mit Andreas Lackner, Zunftschreiber der Narrenzunft, gehabt. „Für mich ist Andreas der Doktor des Unsinns“, sagt Becht. Das ist nicht despektierlich gemeint. Im Gegenteil.

Es war einmal …

So könnte eine andere Fastnachtsgeschichte beginnen – die von Michael und Petra Roth aus Schluttenbach. In jüngeren Jahren fand man sie bei so mancher Prunksitzung in der Bütt. Aus dem Rheinhessischen kommt Michael. „Ich bin quasi mit Karneval aufgewachsen.“

Hier ist vieles so

verkopft, zu durchdacht. Michael Roth, Schluttenbach

Ehefrau Petra, damals noch ohne ihren Michael, fühlte sich als Jugendliche beim ECV Ettlingen in der Bütt wohl. Über die Jahre sei das mit Fastnacht immer weniger geworden. Abgesehen davon, konnte sich Rheinhesse Michael, in Bingen aufgewachsen, nicht so recht mit dem närrischen Treiben anfreunden. „Hier ist vieles so verkopft, zu durchdacht.“

Einen regionalen Umzug, zum Beispiel im Nachbardorf Schöllbronn, hat er im Gegensatz zu seiner Frau – die lief früher schon mal aktiv mit – nicht erlebt. „Muss auch nicht sein.“

Mehr Kokolores!

Was ihm fehlt? „Echtes dummes Zeug. Blödsinn. Spontanität.“ Kurzum: „Kokolores!“ Bei Petra Roth kam noch hinzu, dass sie auf einem Umzug in Straßburg (als Teilnehmende) schlechte Erfahrungen durch extreme Störenfriede am Straßenrand machen musste. „Das hat mir gereicht. So was brauche ich nicht mehr.“ Und beide einhellig: „Wir haben in Sachen Fasching, Karneval viel erlebt. Jetzt reicht es.“

Fast, muss man sagen. Denn es gibt etwas, auf das verzichten sie nicht: auf „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ im Fernsehen. „Das muss sein. Und darauf freuen wir uns jetzt schon.“ Ein Berg belegter Brote und eine Flasche Wein gehören für Michael und Petra zum „Kokolores aus Mainz“ dann schlichtweg dazu. Na dann: Helau – oder was auch immer.