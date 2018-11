„Das Publikum ist 2019 näher dran am Geschehen“

Anzeige

Am ersten Adventswochenende starten die Schlossfestspiele Ettlingen wie gewohnt mit dem Kartenverkauf für die nächste Freiluftsaison. Diese Tradition behalten sie bei, ansonsten ist aber im kommenden Jahr vieles anders unter der neuen Intendantin Solvejg Bauer. Mit unserem Redaktionsmitglied Heidi Schulte-Walter sprach Bauer über ihre Vorhaben

.Sie haben im Gemeinderat bei der Spielplanpräsentation ein regelrechtes Ideenfeuerwerk gezündet. Wie weit sind Sie mit der konkreten Umsetzung?

Bauer: Die Castings für Oper und Musical sind praktisch abgeschlossen, bis Mitte Dezember soll das Ensemble stehen. Mit Felix Seiler, der zuletzt in Berlin den „Zauberer von Oz“ inszeniert hat, haben wir einen virtuosen Regisseur fürs Musical. Ich freue mich außerdem auf die Choreografie von Danny Costello, den man vom Badischen Staatstheater her kennt. Das Kinderstück weiß ich bei Catja Baumann in guten Händen, sie ist eine Expertin fürs Kinder- und Jugendtheater. Schauspiel und Volksoper übernehme ich selbst.

Die Volksoper ist ein neues Segment in Ettlingen, was haben Sie da vor?

Bauer: Bei der „Zauberflöte“ und damit der Volksoper 2019, setze ich neben professionellen Solisten auf einen Projektchor aus Bürgerinnen und Bürgern. Er sollte zwischen 60 und 70 Mitglieder haben, damit er bei Ausfällen während der mehrmonatigen Spielzeit noch immer stark genug ist. Ich will nicht in Konkurrenz zur bestehenden Chorszene treten, sondern der Festspiel-Projektchor soll eine Ergänzung sein. Ich hoffe sogar auf eine Win-win-Situation. Mit ersten Vereinen habe ich schon gesprochen, und mit dem Badischen Chorverband habe ich Kontakt aufgenommen. Schön wäre, wenn sich ein solcher Projektchor für folgende Festspieljahre etablieren würde. Ich bin da aber ganz zuversichtlich.

Das Schauspiel war zuletzt das Sorgenkind der Festspiele …

Bauer: Hier müssen wir etwas verändern, um wieder erfolgreicher zu sein. Wir gehen mit „Endstation Sehnsucht“ nicht in den Schlosshof, sondern in die Schlossgartenhalle. Und dort wird nicht in Reihen bestuhlt mit Blick nach vorn auf die Bühne, sondern wir wollen eine Arena-Atmosphäre in der Halle schaffen, Bühne in der Mitte und der Zuschauer hautnah am Geschehen. Das passt, finde ich, zu dem Stück, und ich mache mir auch hier keine Sorgen. Ein Verzicht aufs Schauspiel kommt für mich nicht in Frage, man muss es eben anders präsentieren.

Im Kinderstück sollen ab 2019 auch Kinder mitwirken?

Bauer: Ja, das ist mein Konzept: Kinder spielen für Kinder und nicht nur Erwachsene für Kinder. Für „Der geheime Garten“ brauchen wir neun Jungen und Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren, die Spaß am Theaterspielen haben. Auch hier werden die Rollen mehrfach besetzt, um die Kinder zeitlich nicht zu überfordern. Denn es sind ja während der Festspielsaison Sommerferien. Ich bin davon überzeugt, dass sowohl der Erwachsenen-Projektchor als auch das Mitwirken von Kindern die Identifikation mit den Festspielen erhöhen wird und wieder mehr Besucher kommen. Auf längere Sicht wünsche ich mir einen Kinder- und Jugendspielclub, der sich jedes Jahr in den Theatersommer einbringt.

Verändern soll sich ja auch das Ambiente im Schlosshof, Stichwort neue Tribüne und neues Dach …

Bauer: Korrekt. Wir mieten eine neue Tribüne mit einem hohen Dach, das auch die Spielstätte einschließt. Damit rücken wird das Schloss in den Mittelpunkt. Die Lösung ist architektonisch schön und ästhetisch. Auf einen Bühnenaufbau verzichten wir, nicht aber auf ein Bühnenbild. Gespielt wird auf dem Steinbelag des Schlosshofs, das Orchester ist künftig zu sehen und nicht mehr hinter der Schlossfassade versteckt. Das Publikum ist auch hier näher dran.

Das Budget des Gemeinderats für Ihre Arbeit ist begrenzt. Werden Sie damit hinkommen?

Bauer: Das ist mein Ziel. Wir sparen an verschiedenen Stellen ein, etwa, indem wir die Tribüne nicht gleich zu Probenbeginn aufbauen, etwa durch Umstrukturierungen im Bereich Technische Leitung und Werkstatt. Ein teures eingekauftes Begleitprogramm entfällt, was aber nicht heißt, dass wir unseren Gästen außer unseren Hauptstücken nichts bieten. Wir haben beispielsweise „Sommernachtszauber“ mit Simon Pierro und die auf You Tube erfolgreiche Marmeladen-Oma zu einer Lesung eingeladen, Gastronomen beteiligen sich, und wir werden mit Akzenten auch zu vorgerückter Stunde, Stichwort Geisterschloss, auf uns aufmerksam machen. Unsere Einnahmen sind konservativ kalkuliert. Von Sponsoren gibt es positive Signale, uns zu unterstützen. was mich sehr freut. Bis zum ersten Advent soll auch die neue Homepage mit mehr Komfort stehen. Der Ticketkauf wird einfacher.