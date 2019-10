Spiel, Satz und Sieg mit 77 Jahren: Tenniscrack Heide Orth aus Ettlingen denkt nicht ans Aufhören

Anzeige

Heide Orth greift mehrmals wöchentlich zum Schläger. Unzählige Urkunden, Pokale und Ehrungen hat sich die 77-Jährige bereits erspielt – die Tennisspielerin blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Ob sie daran denkt, sich allmählich zur Ruhe zu setzen? Von wegen!

Wer die lange Liste ihrer sportlichen Erfolge liest, der schüttelt zunächst ungläubig den Kopf und fragt sich: Kann das sein? 34 Siege bei Weltmeisterschaften/World-Cups, 75 bei Europameisterschaften, 15 bei Internationalen deutschen Meisterschaften und 93 bei nationalen deutschen Meisterschaften. Das Ganze in den unterschiedlichsten Altersklassen.

Vor Jahrzehnten in der Jugend und heute bei den Seniorinnen 75 plus. Wer Heide Orth dann persönlich kennenlernt, der ist sich schnell sicher: Ja, das muss alles stimmen. Denn die Ettlingerin lebt und begeistert sich in fortgeschrittenem Alter noch genauso wie zu Jugendzeiten für ihr Hobby: das Tennis.

Erst im Frühjahr trat sie im texanischen Houston an

Erst vor kurzem hat die 77-Jährige im kroatischen Umag den Weltmeistertitel im Damen-Einzel ihrer Altersklasse gewonnen. „Und nicht, dass Sie meinen, ich sei da praktisch allein gewesen,“ sagt sie und lacht. „Nein, da war richtig starke Konkurrenz“.

Genauso wie im Frühjahr im texanischen Houston, wo Ausnahmespielerin Orth in ihrer Altersklasse ebenfalls als Siegerin vom Platz ging. „Da gab es sogar noch einige Amerikanerinnen „über 90“, die am Start waren, und die hatten teilweise einen richtig guten Aufschlag“.

Man ist halt nicht mehr so schnell unterwegs auf dem Platz, aber was soll‘s.

Überhaupt sei Tennis ein Sport, den man auch noch als älterer Mensch ausüben könne, meint sie. Heide Orth greift mehrmals wöchentlich zum Schläger, hält sich darüber hinaus mit regelmäßigem leichten Gerätetraining in einem Fitnessstudio in Form.

Auf Turniere bereitet sie sich seit vielen Jahren akribisch mit ihrem Trainer Slah Chaibi vor, der früher beim Ski-Club Ettlingen einen Vertrag hatte, dann aber zum TC Ettlingen am Brudergarten wechselte. Seine Schülerin folgte ihm.

Der Mann hält ihr den Rücken frei

Darüber hinaus ist die sportliche Seniorin noch beim TC Rüppurr aktiv. Dort tritt sie seit diesem Jahr in der Südwest-Liga an – allerdings drei Altersklassen „jünger“. Mit 13 und damit eigentlich verhältnismäßig spät, begann Heide Orth mit dem „weißen Sport“. „Ich kam aus einer sportlichen Familie“ sagt die in Essen aufgewachsene Orth, die seit den 1970er Jahren mit ihrem Mann in Neuwiesenreben lebt.

Auch interessant: Tennisclub Rüppurr gibt die Bundesliga auf

Der hält ihr gern den Rücken frei, meldet sie zu Turnieren im In- und Ausland, kümmert sich ums Nenngeld, um Anreise und Unterkünfte und hat festgestellt: „Seniorentennis ist ein ziemlich teures Geschäft geworden“.

Unzählige Urkunden, Pokale und Ehrungen hat Orth im Laufe der Zeit errungen und alle aufbewahrt. Darunter eine, auf die sie besonders stolz ist: anlässlich der French Open 2014 erhielt die Ettlingerin bei einem festlichen Dinner als erste und bislang einzige Frau von der International Tennis Federation (ITF) den „Award for Outstanding Achievements“, zu deutsch eine Auszeichnung für „herausragende Leistungen“.

Ein Reitunfall veränderte vieles

Schlimm war für die sportliche Seniorin vor einigen Jahren ein Reitunfall in der Ferne, als sie sich an der Schulter verletzte und der behandelnde Arzt ihr mitteilte: „Mit dem Tennis, das wird nichts mehr“. Wurde es aber doch, denn Heide Orth bewies eisernen Willen, machte intensives Physiotraining und mischte einige Wochen nach dem Vorfall wieder auf dem Platz mit.

Aufs Pferd hat sie sich seither allerdings nicht mehr gesetzt und „auch Ski- und Radfahren lasse ich sein“. Nicht aber das Tennis. Noch sportliche Pläne für die Zukunft? Klar doch: Im Winter geht‘s ins österreichische Seefeld zu einem Senioren-Indoor-Turnier, und dann würde sie gerne – Gesundheit vorausgesetzt – „im Frühjahr nochmal auf der schönen Anlage in Houston antreten“. Und möglichst gewinnen.