Stadtbibliothek Ettlingen: Nur 20 Gäste auf einmal haben in Corona-Zeit Zutritt

Ganz langsam zum Normalbetrieb zurück kehrt die mehr als sechs Wochen geschlossene Stadtbibliothek Ettlingen. Es herrschen strenge Hygiene- und Abstandsvorschriften. Vor allem Stammgäste freuen sich, wieder an Ort und Stelle ausleihen zu können.

Viertklässlerin Sophie und ihr jüngerer Bruder Fabian stehen an der Ausleihetheke der Stadtbibliothek Ettlingen. Beide tragen brav Mundschutz und halten – soweit möglich – Abstand. Buch um Buch packt Vater Ralf Sommavilla in die große mitgebrachte Tasche. Detektivgeschichten, die Sophie so gerne liest, für den Junior was zum Vorlesen und ein paar Bilderbücher. Obendrauf noch zwei, drei Spiele und CD‘s – und Abmarsch.

Verständnis für Sicherheitsvorkehrungen

„Ich bin richtig froh, dass die Bibliothek wieder aufhat“, sagt der Waldbronner beim Gehen. Dem kann sich Ella Rabold nur anschließen. Regelmäßig sucht sie die Einrichtung am Ettlinger Stadtbahnhof auf, die seit einigen Tagen ihre Corona-Zwangspause beendet und fürs Publikum wieder geöffnet hat.

Für die Sicherheitsvorkehrungen hat sie Verständnis. Man muss klingeln, wird dann eingelassen, bekommt einen desinfizierten Korb zugeteilt, muss bestimmte markierte Wege einhalten und Mundschutz tragen.

Nur schade, dass ich mich nicht mehr länger hier verweilen darf. Ella Rabold, Schölbronn

„Alles kein Problem,“ sagt die Schöllbronnerin, die besonders gerne Zeitschriften mitnimmt. „Nur schade, dass ich mich nicht mehr länger hier verweilen darf.“ Tische, Stühle und die gemütliche Sitzecke sind abgesperrt, wer ausleiht, sollte dies einigermaßen zügig tun, denn „mehr als 20 Leute dürfen sich hier nicht aufhalten“, sagt Bibliotheksleiterin Siglinde Taller. So seien halt die Vorschriften.

Medien dürfen länger ausgeliehen werden

In der Corona-Krise dürfen alle Medien vier Wochen lang ausgeliehen werden, was bei Filmen beispielsweise bislang nicht möglich war. „Bohemian Rhapsody ist leider weg, den Film konnte ich nur vorbestellen“, erzählt Veronika Wipfler. Die Ettlingerin, die seit vielen Jahren zu den treuen Kunden gehört, muss sich jetzt in Geduld üben. Dafür war der Hesse-Klassiker „Der Steppenwolf“ als Buch verfügbar, und den hat sie sich gleich geschnappt.

Ich glaube, etliche Menschen haben sich wieder aufs Lesen besonnen und sind eben nicht nur vor dem Fernseher gesessen. Siglinde Taller, Bibliotheksleiterin

Überhaupt Corona und das Buch: „Ich glaube, etliche Menschen haben sich wieder aufs Lesen besonnen und sind eben nicht nur vor dem Fernseher gesessen“, gibt Siglinde Taller ihre Einschätzung wieder. So hätten viele Nutzer beispielsweise vom Angebot des kontaktlosen Abholens ihrer bestellten Ware auf einem Tischchen vor der Eingangstür Gebrauch gemacht.

Gibt es einen Vorlesesommer für Kinder?

Stark zugelegt hat während der mehr als sechswöchigen Schließung zudem die Onleihe, also das Laden von Lektüre auf Smartphone, Tablet oder Notebook. Die Büchereichefin rechnet damit, dass sich der Trend auch weiter fortsetzen wird, wenn mal alle Beschränkungen aufgehoben sind. Dass das noch dauern wird, davon ist sie überzeugt.

Dennoch bereiten sie und ihr Team ganz vorsichtig ein Programm für die nächsten Monate vor. Vorlesesommer für Kinder im August? „Könnte sein, dass das in irgendeiner Form klappt“, meint Taller. Auch kleinere Formate seien denkbar, einstweilen aber nicht die so beliebten, publikumsstarken Lesungen mit bekannten und weniger bekannten Autoren. Corona bedingt musste hier manches abgesagt werden, etwa der Abend mit „Schwarzwaldlady“ Ursula Cantieni.

Normalbetrieb wird noch dauern

Mit einem normalen Betrieb rechnet Siglinde Taller erst dann, wenn die Kindergärten und Schulen wieder komplett am Start sind. Denn Schülerinnen und Schüler sind die zahlenmäßig größte Nutzergruppe der Bibliothek, die über Ettlingen hinaus auch eine Funktion für die Menschen in den kleinen Albtalgemeinden hat.