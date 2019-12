Ein Zahlenmensch taucht ein in die Welt der Sagen

Anzeige

Sagen und Mythen statt Bilanzen und Renditevorschauen: Steuerberater Jürgen Wipfler ist in die Welt der Sagen im Nordschwarzwald eingetaucht und hat ein spannendes Buch dazu verfasst.

Jürgen Wipfler ist eigentlich ein Mann der Zahlen. Bilanzen, Einnahme-Überschuss-Rechnungen, Renditevorschauen, Einkommenssteuererklärungen. All das hat ihn Jahrzehnte lang beschäftigt. Seit er 2017 seine Steuerberaterkanzlei in Schöllbronn abgegeben hat und nur noch ab und an treue Mandanten freiberuflich betreut, bleibt dem 69-Jährigen Zeit für Dinge, die ihn zwar schon lange interessieren, mit nackten Zahlen aber nur wenig zu tun haben: Sagen.

Arbeit in Archiven und Bibliotheken

Zwei Jahre Recherche an den unterschiedlichsten Orten, zwei Jahre Arbeit in Archiven und Bibliotheken in der Region, liegen hinter ihm. Das Ergebnis: ein knapp 250 Seiten starkes Buch unter dem Titel „Geister, Gold, Geheimnisvolle Orte“. Wipfler begibt sich auf „eine abenteuerliche Zeitreise durch die Sagenwelt des Nordschwarzwaldes sowie ihre Deutung“.

Auch interessant: Das „Schaffen“ hält die 110-jährige Ettlingerin fit

Von der Singerhex und dem Neptunstein

Ausgangspunkt seines Buches ist die Sage um Luthers Geist in Ottersweier 1906, Schlusspunkt die Sage um die Entstehung des Rheintals vor 20 000 Jahren. Dazwischen finden sich Freimaurersagen von 1830, „Die Singerhex von Ettlingen“ aus dem Jahr 1805 „Die glühenden Kohlen am Turmberg“ von 1745, „Die Sage von der Barbarakapelle“ (1350) oder auch „Die Sage vom Neptunstein Ettlingen“. In jedem Kapitel erzählt Jürgen Wipfler zunächst kurz und knapp die Sage an sich, um sie sodann zu deuten und die Frage zu beantworten:“Ist was dran an der Geschichte oder eher nicht?“.

Sagenumwobene Ort persönlich aufgesucht

Als Titelbild gewählt hat er die Burgruine Brigittenschloss, ein Motiv aus Sasbachwalden, in das der Verlag Regionalkultur (Ubstadt-Weiher) eine Feengestalt montiert hat. Praktisch alle sagenumwobenen Orte seines Buches hat Wipfler persönlich aufgesucht. Manches Mal, erinnert er sich, „war‘s gar nicht einfach, sie aufzuspüren“. So etwa in Bühl, als er einen Wasserspeier am Rathaus suchte, dort aber nicht gleich fündig wurde. Ein Archivar, der sich auskannte, habe dann weitergeholfen.

Habe mich schon als Kind für Sagen interessiert

Auf die Frage, wie lange ihn Sagen denn schon faszinieren, sagt Wipfler: „Bereits als Kind in der Thiebauthschule habe ich gerne zugehört, wenn der Lehrer Sagen vorgelesen oder erzählt hat .“ Der Autor bedauert, dass die junge Generation heute wenig für Geister und Spukgeschichten, unerklärliche Vorgänge und Erscheinungen zu begeistern ist, sieht daher auch als Zielgruppe für sein Werk eher „die Älteren unter uns“.Dass mit dem Verlag regionalkultur ein heimatgeschichtlich gut sortiertes Haus sein Werk in Programm aufgenommen hat, freut Wipfler besonders, musste er doch für sein erste Publikation vor ein paar Jahren „lange nach einem Verlag suchen“.

Auch interessant: 422 Menschen waren bei der Typisierungsaktion für den sechsjährigen Julian

2006 ging`s um Wirtschaftsastrologie

2006 veröffentlichte der Schöllbronner zusammen mit Sohn Markus „Angriff auf Ihr Geld“, ein Taschenbuch, das inzwischen in vierter Auflage auf dem Markt ist. Darin geht es zwar im wesentlichen um Zahlen und Fakten, also das klassische Steuerberater-Metier, einen Ausflug in die Wirtschaftsastrologie, zu Tierkreiszeichen, günstigen oder weniger günstigen Sternkonstellationen fürs Business konnte er sich aber nicht verkneifen. Und was soll´s als nächstes sein? Wipfler lacht: „Sagen natürlich. Wahrscheinlich aus dem mittleren Schwarzwald und dem Kraichgau.“

Jürgen Wipfler:„Geister, Gold, geheimnisvolle Orte“, ISBN-Nummer 978-3-95505-180-8, 19.90 Euro.