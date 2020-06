Tanzschulen öffnen nach der Corona-Pause mit neuen Regeln

Anzeige

Getrennter Ein- und Ausgang, keine Umkleide mehr, Maskenpflicht beim Kommen und Gehen, so lauten die Regeln für Tanzschüler bis auf Weiteres. Maske tragen gilt aber nicht während des Tanzens. Er ist da, der langersehnte Re-Start für Tanzschulen nach der Corona-Zwangspause.

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Garcia

Das neue Konzept seiner Karlsbader Tanzschule hat Gerrit Stoffer „Eine kleine Einführung in die neuen Spielregeln des Tanzwerks“ genannt und an die Kunden herausgegeben. Und er ist froh, dass es damit nach der langen Corona-Pause wieder starten darf.

Die Zwangspause hat die noch junge Tanzschule sehr belastet. „Wir haben erst im September 2019 eröffnet“, erzählt Stoffer. „Dann kam der Tag X im März. Drei Monate null Einnahmen. Das war heftig für uns. Wir haben zwar Soforthilfe bekommen, aber das langt, wenn überhaupt, gerade einmal für die Miete.“

Nach dem Protest vieler Tanzschulen hat die Landesregierung die Corona-Regeln entschärft

Für die Wiedereröffnung hatte die Landesregierung zunächst 40 Quadratmeter pro Person oder Tanzpaar vorgegeben. Doch wurde diese Bestimmung nach dem Protest zahlreicher Tanzschulen im Land entschärft. „Gott sei Dank“, so Stoffers Kommentar. „40 Quadratmeter – das wäre schlicht unmöglich gewesen.“

Jetzt gelten 25 Quadratmeter pro Paar und 2,5 Meter Abstand bei Einzeltänzern wie etwa beim Ballett an der Stange. Raumgreifende Tänze wie Wiener Walzer oder Tango seien zwar weiterhin nicht drin. Aber Rumba oder Cha-Cha seien kein Problem.

Einen für Tanzschulen entscheidenden Faktor allerdings, das gesellige Beisammensein im Gastronomiebereich, gibt es momentan nicht. „Eine Tanzschule ist eine Erlebniswelt“, sagt Ingo Kemper, Inhaber des Tanzcentrums Ettlingen. „Diese Wohlfühlatmosphäre fällt der Corona-Verordnung jetzt zum Opfer. Plauschen an der Bar oder im Aufenthaltsraum, das geht nicht mehr.“

Das Getränkelager ist jetzt auch Tanzraum, um mehr Platz fürs Tanzen zu haben

Um genug Platz für den Betrieb zu schaffen, hat Kemper eine Wand eingerissen und das Getränkelager kurzerhand zum Tanzraum umfunktioniert. Im Aufenthaltsraum lagern dafür jetzt die Getränkekisten.

Leuchtend gelbe „DisTanzPunkte“ kleben auf dem Boden und erinnern permanent und geduldig innerhalb der abgeklebten Flächen für die einzelnen Tänzer ans geltende Abstandsgebot.

„Ich gehöre selbst zur Risikogruppe“, sagt Kemper. „Aber eine Tanzschule ist sehr sicher. Es kommt immer die gleiche Klientel, nicht wie im Baumarkt, wo ständig andere Leute da sind. Die Tänzer kennen sich und achten sehr aufeinander.“

In der Tanzschule braucht es eigentlich direkten Kontakt, um Schüler zu korrigieren. Kemper behilft sich mit zwei Stangen, ähnlich Besenstielen, die den Mindestabstand gewährleisten. „Die gebe ich dem Schüler in die Hand und kann so auch führen, ganz ohne direkten Kontakt. Das funktioniert super.“

Während der Corona-Zeit gab es durchgehend Tanzunterricht per Skype

Auch im Ballettstudio Véronique in Rheinstetten geben die Trainer jetzt aus der Ferne Anweisungen. Die Inhaberin Véronique Jaguelin sieht das gelassen. „Wir hatten jetzt schon die Achtjährigen zum Training hier, die haben das komplett kapiert.“

Sechs Gruppen wurden aufgeteilt, die Stunden angepasst. Putzen und lüften muss der Lehrer nach jeder Stunde. Etwas Positives nimmt Jaguelin aus der Corona-Auszeit auch mit. „Wir haben durchgehend Unterricht per Skype angeboten. Wenn jetzt auch künftig manche aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen dürfen oder wollen, können sie immer auch per Skype den Unterricht verfolgen. So verpassen sie nichts. Auf die Idee waren wir vorher noch nicht gekommen.“

Skype-Unterricht gab es auch vom Studio Emotion Dance in Waldbronn-Busenbach. „Das Feedback war größtenteils okay“, sagt Inhaberin Mirjam Frey. Kündigungen seien nur vereinzelt eingetrudelt, „aber für manche funktioniert es einfach nicht mit dem Online-Unterricht“.

Um die jüngeren darauf vorzubereiten, dass es künftig fest zugewiesene Bereiche in der Tanzschule gibt, hat Frey die Kinder zu Hause aus einem Reifen ein „Nest“ gestalten lassen. „Das Nest ist dann ihr eigener Ort, und im Unterricht wird dieses Nest eingebunden – als Erinnerung daran, dass jeder seinen ganz eigenen Platz hat.“

