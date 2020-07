Anzeige

Eine riesige Gasverdichterstation soll am Kiesdreieck in Rheinstetten, direkt an der Grenze zu Ettlingen gelegen, entstehen. Die Pläne dafür werden am Montag, 6. Juli, bei einem Informationsmarkt in der Forchheimer Ufgauhalle vorgestellt.

Die Veranstaltung läuft laut Auskunft der Betreiberfirma terranets Baden-Württemberg, einer Tochtergesellschaft der EnBW, bis 21 Uhr.

Der Gemeinderat Rheinstetten hatte bereits im Mai 2019 beschlossen, dem Unternehmen „eine geeignete Fläche“ bereitzustellen.

Terranets will die neue Anlage beim Kreisdreieck in Blickweite zum dortigen Funkmast auf einem rund zwei Hektar großen Gelände bauen. Ziel ist, die Kapazität auf dem Leitungsabschnitt der Gasversorgung deutlich zu erhöhen.

Eine Verdichterstation (auch Kompressorstation) ist eine Anlage in einer Erdgasleitung, bei der ein Kompressor das Erdgas wieder komprimiert, um Druckverluste auszugleichen. Das Erdgas wird von den Erdgasfeldern nach Aufbereitung über Pipelines zu den Verbrauchern geleitet. Eingespeist wird es mit hohem Druck und bedingt durch den Strömungsverlust reduziert sich der Druck in der Pipeline. Deshalb ist es notwendig, in Verdichterstationen das Erdgas zu verdichten.

Mit Hilfe der Verdichterstation soll es möglich sein, auf der 71 Kilometer langen Nordschwarzwaldleitung eine um 70 Prozent größere Gasmenge durch die Rohre fließen zu lassen. Von Au am Rhein, wo die Leitung an die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) angeschlossen ist, läuft die Leitung bis Leonberg bei Stuttgart.

Die TENP, die Erdgas von den Niederlanden bis in die Schweiz und nach Italien transportiert, ist eine der größten und wichtigsten Leitungen für die Erdgasversorgung in Europa. Der erste 15 Kilometer lange Abschnitt der Nordschwarzwaldleitung von Au am Rhein nach Ettlingen, wurde 2014 errichtet.

Der zweite, 54 Kilometer lange Abschnitt zwischen Ettlingen und Leonberg, stellte terranets in den Jahren 2015 und 2016 fertig. Das beim Kiesdreieck geplante Gebäude hat laut Vorlage eine Höhe von 15 Metern und die Kamine von 25 Metern. Die Mehrheit des Gemeinderats sprach sich unter vier zur Diskussion stehenden Standort für die alte Kiesausbaggerungsstelle am Kiesdreieck in der Nähe des Funkmasten im Bereich L566/K3548 aus.

Die Grünen stimmten damals der Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der terranets bw zu, stimmten aber aus ökologischen Gründen gegen den Standort. Von anderer Seite wurde die Frage aufgeworfen, ob Rheinstetten wieder für benachbarte Kommunen, die das Vorhaben ablehnten (so Ettlingen), „Lasten“ übernehmen sollten.

„Den Standort für die neue Gasverdichterstation haben wir nach intensiver Prüfung und im engen Austausch mit Kommunen, Behörden und Verbänden identifiziert“, erläutert Nils Höger, Projektleiter der terranets bw. Besonders berücksichtigt werde bei der Standortwahl die geringe Sichtbarkeit der Anlage.

terranets stellt sich Fragen der Bürger

Die Planungen seien nun soweit fortgeschritten, dass in Kürze das Genehmigungsverfahren für die Anlage beim zuständigen Regierungspräsidium Freiburg beginnen könne. Beim geplanten Informationsmarkt an diesem Montag in der Ufgauhalle erfahren die Besucher an verschiedenen Stationen mehr über das Projekt und den aktuellen Planungsstand.

Experten stehen laut der Pressemitteilung der terranets für Fragen zur Verfügung. Der Infomarkt ist von 18 bis 21 Uhr „Wir freuen uns auf unserem Infomarkt in Rheinstetten persönlich mit den Bürgerinnen und Bürgern, austauschen können“, so Rebecca Penno, Sprecherin bei terranets bw.

„Zur Sicherheit der Besucher und der Mitarbeiter“ würden bei der Veranstaltung alle geltenden Hygieneregeln umgesetzt. Zudem müssen sich die Veranstaltungsteilnehmer vor Ort registrieren. Bei schönem Wetter ist der Informationsmarkt auf dem Parkplatz neben der Ufgauhalle.

Hier gibt es mehr Informationen zur Gasverdichterstation.