Das „Gastspiel“ von Thomas Fedrow (53) im Ettlinger Gemeinderat währte nur kurz: Am Donnerstag gab der vormalige Vorsitzende der Unabhängigen Liste (ULi) Ettlingen schriftlich seinen Rückzug aus dem Gremium bei der Stadtverwaltung bekannt.

Fedrow war im Mai als einziger Vertreter von ULi in den Gemeinderat gewählt worden. Er holte damals 2.264 Stimmen. Ende voriger Woche war der vormalige Ettlinger Bürgermeister von seinem Amt als Vorsitzender der ULi zurückgetreten, die er gegründet hatte.

Hintergrund: Sex-Postings und ein Strafbefehl

Dies im Dunstkreis eines Strafbefehls über 9.000 Euro, den er vor dem Amtsgericht Ettlingen akzeptiert hatte. Es ging dabei um den Vorwurf der „üblen Nachrede“ in Zusammenhang mit einem „Sexposting“ im Internet. Die ULi als Verein war mit Fedrows Außendarstellung und seiner internen Kommunikation schon länger unzufrieden.

Ein Ausscheiden Fedrows aus dem Gemeinderat ist gemäß Gemeindeordnung möglich, weil er bei der Wahl Sitz und Stimme für eine Wählervereinigung (ULi) erhalten hatte, der er jetzt nicht mehr angehört. Der Rat hat daher darüber nur formal zu entscheiden, voraussichtlich in der Sitzung Ende November.

Nachrücker ist noch nicht sicher

Nachrücker für Fedrow wäre Siggi Masino (57), den man von den „Albtalstreunern“ her als Musiker kennt. Er gehöre der ULi nicht an, sondern habe nur auf deren Liste bei der Kommunalwahl kandidiert, sagte Masino. Ob er als unabhängiger Einzelkämpfer in den Rat wolle, wisse er noch nicht.