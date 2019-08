Tony Marshall – Liebeserklärung an Bad Herrenalb

Anzeige

Der bekannte Sänger und Entertainer Tony Marshall hat sich am Donnerstag im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt Bad Herrenalb eingetragen. In seiner Widmung drückte der “ Muntermacher der Nation“ seine „Verbundenheit mit einer der schönsten Städte Deutschlands“ aus und schloss seinen Eintrag mit den Worten: „Ein Freund dieser Stadt grüßt die Bürger.“ Marshall ist bereits Ehrenbürger von Baden-Baden. Zu seinen großen Hits gehören „Schöne Maid“ , „Ich fang` für euch den Sonnenschein“ oder auch „Junge, die Welt ist schön“.

Lange Verbindung in die Kurstadt

Die Verbindung zwischen Marshall und der Siebentäler Stadt besteht seit vielen Jahren und wurde ständig enger. Tony Marshall tritt immer wieder bei Herrenalber Festen auf, oft auch spontan und ohne vorherige Ankündigung und ist regelmäßiger Gast im Restaurant ‚Klosterscheuer‘ bei Silvio Przybylowicz. „In den letzten fünf Jahren bin ich öfter in Bad Herrenalb gewesen, als in meiner Heimatstadt“, scherzte der Sänger und fügte hinzu: „Ich liebe diese wunderbare Stadt und die einmalige Landschaft.“

Die neue CD im Gepäck

Als Geschenk hatte der mittlerweile 81 Jahre alte Marshall seine neue CD dabei, auf der unter anderem eine musikalische Liebeserklärung an Bad Herrenalb enthalten ist. Die CD ist ab kommenden Montag im Handel und in der Klosterscheuer erhältlich. Der stellvertretende Bürgermeister Christian Romoser bezeichnete Tony Marshall als „herausragenden Botschafter der Stadt, der immer, wenn er im Fernsehen auftritt, Bad Herrenalb positiv erwähnt.“ Er sei stolz auf die langjährige Freundschaft zu dem Musiker.