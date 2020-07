Anzeige

Die Nachrichten über Zustände in Großschlachtbetrieben, wo am Tag bis zu 20.000 Schweine geschlachtet werden, erschüttern viele Verbraucher. Aber es gibt rund um Ettlingen noch Alternativen, bei denen ein respektvoller Umgang mit dem Nutztier zum Berufsethos gehört.

Von unserem Mitarbeiter Jürgen Hotz

Das Rinderhaupt als Zunftzeichen hoch oben am Giebel der Spezialitäten-Metzgerei Stumpf kündet seit 1935 vom Traditionsstandort in der Ettlinger Innenstadt. Begonnen vom Großvater, führt Metzgermeister Michael Stumpf den Handwerksbetrieb seit 1996 in dritter Generation. „Erst hat der Ettlinger Schlachthof zugemacht, dann Karlsruhe, dann Rastatt. Bühl steht kurz vor der Schließung“, erklärt Stumpf, weshalb er selbst nicht mehr schlachtet.

Das Vertrauen in unsere Arbeit steht beim Kunden im Vordergrund. Michael Stumpf, Metzgermeister

Seine jederzeit nachverfolgbare Ware bezieht er vom Großhändler Winkler in Rastatt. Von Bauern vom Kaiserstuhl kommen die Schweine, die Rinder aus Crailsheim. „Das Vertrauen in unsere Arbeit steht beim Kunden im Vordergrund“, sagt der Fleischexperte. „Gold“-Urkunden und Pokale an den Wänden künden von seiner Arbeit. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten ihm seit über 20 Jahren die Treue. Er bedauert, dass „die kleinen Strukturen“ verschwunden seien.

Mehr zum Thema: Corona verstärkt die Nachfrage: Der Metzger um die Ecke ist immer noch gefragt

Fehlt es am Willen der Politik?

„Regionale Schlachthöfe sollten erhalten bleiben“, fordert Reinhard von Stoutz von der Geschäftsleitung Wirtschaftsförderung des Deutschen Fleischer-Verbandes. Oft bemerke er aber „uninteressierte und uninformierte Politiker, die die Strukturen nicht mehr kennen“. Zwar sprächen sich etliche Politiker sogar für den Aufbau neuer Schlachthöfe aus, aber „ein Wille, es auch zu tun und Rahmenbedingungen zu schaffen, ist nicht erkennbar“.

Mehr zum Thema: Corona in der Fleischfabrik: Welche Alternativen gibt es zum Großschlachthof?

Auch zögen beim „Preiskampf“ die Handwerksmetzger oft den Kürzeren, da sie die gleichen Auflagen wie ein großer Industriebetrieb erfüllen müssten. „Wir müssen wieder zu Wertschätzung kommen“, ist sich Bernd Glasstetter sicher.

Sein Großvater hat 1922 die Metzgerei Glasstetter in Völkersbach aufgebaut. In seinem EU-zertifizierten Produktions- und Zerlegebetrieb sieht er sich als „Herzbluthandwerker mit sehr hohem Anspruch“. Sein Fleisch bezieht er von Tieren aus der nächsten Nachbarschaft, wie vom Hedwigshof, Rimmelsbacher Hof oder aus dem Gaistal.

Mehr zum Thema: Blick hinter die Kulissen bei Müller-Fleisch in Birkenfeld

Sein Kundenstamm von Sterneköchen bis zu einfachen Wurstliebhabern dankt es ihm. Auf Nachfrage kann er jeden Nachweis liefern, ob Tierpass oder Sägemehlzertifizierung – „Tanne muss dabei sein!“ – für das Räucherfeuer seines Schwarzwälder Schinkens. In der Landmetzgerei Schilling in Neuburgweier arbeitet das Ehepaar Regina und Rainer Schilling in dritter Generation mit dem 82-jährigen Vater Hand in Hand an Lyoner und Rosmarinschinken oder bereitet warmes Essen für ihren Partyservice zu.

Kein Wunder, dass keiner mehr Metzger lernen will. Regina Schilling, Landmetzgerei Schilling

Regina Schilling moniert den Büroaufwand, der ihnen auferlegt wird: „Die wollen uns Kleine weghaben, kein Wunder, dass keiner mehr Metzger lernen will.“ Ihr Fleisch beziehen sie eigenen Angaben zufolge von Qualivo, einem Bauernzusammenschluss. Der reicht von der Schweizer Grenze bis Freiburg und schlachtet im Hochschwarzwaldort Bonndorf.

Mehr zum Thema: Bisher 150 Corona-Tests bei Edeka Südwest Fleisch in Rheinstetten

„Wir wissen sogar, wie die Tiere heißen“, sagt Michael Grom, Inhaber der Metzgerei Sack in seiner Manufaktur in Malsch, in der er mit zehn Mitarbeitern für seine sechs Filialen Wurst, Spieße zum Grillen, Fertiggerichte und fleischlose Speisen wie Schupfnudeln herstellt.

Von Siebert aus dem Elsass bezieht er sein Geflügel, von Krug aus Gaggenau sein Schweinefleisch. „Fleisch ist ein sensibles Lebensmittel, das sollte nicht in Massen verkauft werden“, sagt er. „Wir sind noch Handwerk und verarbeiten maximal 30 bis 40 Schweine in der Woche.“ Und was sagen die Verbraucher?

Wie viel Geld ist Qualität wert?

Weil sie sich „nur billiges Fleisch leisten“ könnten, die Fleischindustrie aber nicht unterstützen wollten, verzichteten sie gleich ganz darauf, erklären drei Studentinnen in der Ettlinger Leopoldstraße. „Kein Fleisch, Wurst gelegentlich, dann aber nur Bio“, kauft ein Lehrer (30).

„Wurst, und ab und zu Fleisch, kaufe ich auf dem Markt“, erzählt ein Ex-Verwaltungsdirektor (75). In die Qualität des Fleischs und der Tierhaltung habe sie beim Metzger mehr Vertrauen als im Supermarkt, sagt eine 59-jährige Ettlingerin. Nur durch Umdenken könne man die „blamable“ Lage in Betrieben wie bei Tönnies beheben, betont Manuela Hermann aus Spessart. „Die Deutschen sind nicht bereit, mehr für Essen zu bezahlen.“