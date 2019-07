Trockenschäden und Schädlinge im Malscher Wald

Anzeige

Notfällungen in Serie im Malscher Forst: Trockenheit und Baumschädlinge setzen dem Gemeindewald massiv zu. Forstabteilungsleiter David Wipfler berichtete dem Gemeinderat von der teils verheerenden Situation in Teilbereichen des Bestands.

„Der Borkenkäfer ist wieder sehr aktiv“, erklärte Wipfler etwa zur Situation am Mahlberg bei Freiolsheim. Insbesondere Fichten seien vom Schädling angegriffen. Tannen würden „von oben trocken werden und verlieren teils die Rinde“. Zudem schlage der Tannenborkenkäfer zu.

Am Unterhang des Waldprechtstals bei Waldprechtsweier indes seien „eine ganze Menge Buchen abgängig“. Der Forst leidet erheblich durch die Auswirkungen der Trockenheit, die schon 2018 herrschte und den Siegeszug von Schädlingen gegen die geschwächten Bäume einleitet. Viele Buchen werde man wohl „im nächsten Winter fällen, so lange sie noch verkaufbar sind“.

An der oberen Talstraße und Richtung Völkersbach sei der Verkehr durch beschädigte und weniger standsichere Bäume am Straßenrand gefährdet. Der Hardtwald in der Ebene habe insbesondere unter der Trockenheit zu leiden, der Schädlingsdruck hält sich (noch) in Grenzen.

70 bis 80 Prozent der Eichen durch Trockenheit gestorben

„Ganz gravierend“ sei die Situation am Hurstbuckelweg, wo junger Eichenbestand zu 70 bis 80 Prozent „durch Trockenheit einfach abgestorben“ sei. Unter anderem befalle der Eichenerdfloh die Bestände. „Er frisst das Chlorophyll aus den Blattrippen“ und sorgt für eine zusätzliche Schwächung der Bäume. Bei der Hirschlochhütte seien von 35 Kiefern 32 zu fällen, so Wipfler. Wipfler macht klar: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Die an sich mit Trockenheit gut zurecht kommenden Douglasien seien ebenfalls teilweise abgestorben. Es zeigt sich der Spagat zwischen der Hoffnung, dass Bestände sich vielleicht doch noch von den Schäden erholen und der Sorge, dass möglicherweise am Ende gar nichts mehr für das schadhafte Holz an Erlös zu bekommen ist. Der Forst muss die Lage einschätzen. „Das Monitoring muss hoch gehalten werden.“

Überleben sie es oder überleben sie es nicht?

Letztlich müsse man die Entscheidung treffen zur Frage „Überleben sie es oder überleben sie es nicht?“ Der Forstexperte betonte, dass es besser ist, „lieber fünf Bäume bei einer Infektion raus zu nehmen, statt dass am Ende 50, 100 oder 500 befallen sind“. Wipfler regte an, das Thema Holzbau aus eigenen Beständen in Erwägung zu ziehen, da so viel Holz durch „Noteinschlag“ anfällt.

„Es geht quer durch alle Baumarten“, stellte Karlheinz Bechler (BfU/Grüne) ernüchtert fest. Birke, Spitzahorn oder auch Roteiche seien aktuell noch resistent gegen die Verhältnisse. „Lichte Stellen werden rasant größer, es sind drastische Bilder“, kommentierte CDU-Mann Thomas Kastner die gezeigten Fallbeispiele. Laut Forstabteilungsleiter David Wipfler werde es angesichts der Lage in den heimischen Forstgebieten wohl Fördermittel geben, die etwa für Neupflanzungen verwendet werden können.