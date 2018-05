Von Klaus Müller

Ex-KSC-Trainer Rainer Scharinger kam an Krücken zum Termin bei der Volksbank Ettlingen: Beim Kicken hatte er sich tags zuvor den Fuß gebrochen. Statt Türkei-Urlaub steht jetzt zunächst ein Krankenhausaufenthalt und sodann Erholen auf der Couch an. Dennoch stellte der vormalige Profi mit großer Begeisterung seine neuen Projekte mit Scharinger & Friends im laufenden Jahr vor.

Partner ist Hardy Schröder aus Malsch

Seine Nicht-Teilnahme an der Gesprächsrunde wäre auch kaum vorstellbar gewesen. Keine Frage, was die Aktion, 2012 von Scharinger und Hardy Schröder aus Malsch ins Leben gerufen, bisher leistete, lässt aufhorchen. Über 300 000 Euro kamen für soziale Projekte in der Region zusammen. Von einer „tollen Sache“, die seit fünf Jahren auch die Volksbank Ettlingen, begleitet, sprach Vorstandssprecher Wolfram Trinks. Von den Aktionen, ergänzte Ettlingens OB Johannes Arnold, profitierten alle: Sportler, Zuschauer und die Gesellschaft.

Wir wollen einfach helfen

, meinte dazu Scharinger. Im Laufe der Jahre entstand aus dem Ansatz heraus ein soziales Netzwerk, das den Namen verdient. Firmen, Einzelpersonen, Vereine und viele Einrichtungen mehr steuerten und steuern ihren „Obolus“ zu Scharinger & Friends bei. Spendengelder kommen ebenso durch unterschiedlichste Events – vom Fußball mit den KSC-Allstars bis zum Kulturabend – zusammen.

21 000 Euro bei Benefiz in Schöllbronn

Allein das Fußball-Benefiz-Event im Juli 2017 in Schöllbronn brachte über 21 000 Euro ein, um nur ein Beispiel zu nennen.„Die Gelder fließen zu 100 Prozent in die einzelnen Projekte“, so Scharinger. Dazu gehören das Hospiz Arista Ettlingen, die Kinderkrebshilfe Karlsruhe, der Tafelladen Ettlingen, die Kinderstiftung Hänsel & Gretel, die Kinder- und Jugendpsychiatrie Karlsruhe, der Karlsruher Kindertisch und der Kindernotarztwagen.

Fußballprofis plaudern über Alltag

Am Rande, auch das ist längst Teil der alljährlichen Gesprächsrunde, moderiert von KSC-Stadionsprecher Martin Wacker, plaudern Fußballprofis über aktuelle Ereignisse. Der noch vollbärtige KSC-Keeper Dirk Orlishausen ließ durchblicken, dass sein Bart nach einer erfolgreichen Relegation „endlich“ verschwinden würde. Mal schauen. Bei Scharinger & Friends jedenfalls gibt´s nur Gewinner und eine Menge Veranstaltungen, die in den kommenden Wochen für noch mehr Gewinner sorgen werden.

Termine: