Übertriebener Kahlschlag durch Behörden? Ettlinger sorgen sich um den Wald

Übertriebene Rodung oder Aufräumarbeiten? In der Ettlinger Forstabteilung mehren sich Beschwerden von Bürgern, die Kahlschlag im Wald beklagen. Die zurückliegenden starken Stürme seien der Grund, erklärt der Abteilungsleiter. Derzeit werde nur Schad- und Sturmholz eingeschlagen und abtransportiert – und das werde wohl noch einige Wochen so gehen.

Bettina Schück, Therapeutin aus Straubenhardt, ist gerne und regelmäßig im Wald unterwegs. Nicht nur zu Corona-Zeiten, da andere sportliche Aktivitäten an der frischen Luft weiter nur eingeschränkt möglich sind, schnürt sie die Wanderschuhe.

Seit einigen Wochen aber empfindet sie ihre Touren im Albtal, Moosalbtal oder auch in den Ettlinger Höhenstadtteilen nur noch als „frustrierend“.

Die Art und Weise und die Menge der Bäume, die gerodet werden, ist erschreckend. Bettina Schück, Therapeutin aus Straubenhardt

In einer Mail an die BNN-Redaktion Ettlingen, schreibt Schück: „Die Art und Weise und die Menge der Bäume, die in den Wäldern um Spessart, Schöllbronn, Fischweier bis nach Frauenalb und Bad Herrenalb gerodet werden, ist erschreckend“. Fast dränge sich der Verdacht auf, dass alles getan werde, „um dem Wald zu schaden“.

Kein Naherholung mehr im Wald?

Beim Ortstermin nahe dem Walderlebnispfad Spessart sagt sie dann, die Baumfällungen, die große Lücken im Wald hinterlassen hätten, „machen mich fassungslos“.

Vielleicht sei es ja in Ordnung, Holz aus dem Wald zu holen, aber so wie es dort derzeit aussehe, könne man von einer „Naherholung“ nicht sprechen. Sie habe das auch der Tourismusgemeinschaft Albtal plus geschrieben und der Stadt Ettlingen, aber keine Antwort erhalten.

Forstabteilungsleiter Joachim Lauinger erklärt, Beschwerden wie die von Bettina Schück kämen derzeit öfter. „Es sind viele Menschen in unserem Wald unterwegs und schildern uns ihre Beobachtungen“. Immer wieder werde dabei moniert, dass jede Menge aufgestapeltes Holz an den Waldwegen lagere und dass es so viele Lücken im Baumbestand gebe.

Die Baumstämme würden nach und nach abtransportiert, erklärt Lauinger. Es handele sich um Bäume, die entweder während des schweren Unwetters im August vorigen Jahres oder während des Sturmtiefs „Sabine“ gefallen seien.

Der Forst werde hier noch „einige Wochen mit Sortier- und Aufräumarbeiten beschäftigt sein“, er bitte die Erholungsuchenden daher um Geduld.

Die Lücken im Wald seien kein Ergebnis willkürlichen oder übertriebenen Holzeinschlags, sondern ebenfalls den Naturereignissen geschuldet. Unwetter und Sturm hätten Bäume regelrecht abgerissen. „Deren Stümpfe haben wir teilweise einfach stehen lassen, damit sich dort Tiere ansiedeln können“.

Schwierige Lage auf dem Holzmarkt

Lauinger zufolge wird im Ettlinger Wald („und bei den Kollegen in der Nachbarschaft ist das genauso“) derzeit nur Schad- und Sturmholz eingeschlagen, insgesamt zwischen 2.500 und 3.000 Kubikmeter.

Der Forst werde versuchen, dieses noch zu verwerten, allerdings sei der Holzmarkt aktuell „sehr schwierig“. Die Situation werde sich wohl auch nicht verbessern.

Erhebliche Sorge macht dem Forstmann, dass es „schon wieder zu trocken in unserem Wald ist“. Viel zu wenig Regen im April, zudem erhöhte Waldbrandgefahr. Er rechne mit neuerlichem Borkenkäferbefall und damit größeren Mengen Schadholz.

Trockenheit bleibt ein Problem

Man habe einige Nachpflanzungen vorgenommen und plane weitere im Herbst – etwa von Douglasien und Hainbuchen ¬ , die mit Trockenheit besser zurecht kommen als andere Sorten. Größere Flächen des Waldes überlasse der Forst sich selbst, da er auf Naturverjüngung setzt.

Froh ist Forstabteilungsleiter Lauinger darüber, dass neben den Mitarbeitern seiner Abteilung einige Firmen im Wald beim Aufräumen und Abtransport mithelfen. Das ist nicht überall so: In Nordhessen etwa fehlen kommunalen Waldbesitzern Corona bedingt dringend benötigte Kräfte aus Osteuropa. Die durften nicht mehr einreisen.