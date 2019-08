Unwetter am Dienstag: War es ein Tornado?

Anzeige

Das Unwetter hat zu großen Beeinträchtigungen und Straßensperrungen in der Region geführt. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, Äste sind abgebrochen und auf Autos gestürzt. Ettlingen im Landkreis Karlsruhe war besonders betroffen. In den sozialen Netzwerke haben viele Menschen Fotos und Videos veröffentlicht – auch von Bildern, die eine vermeintliche Windhose beziehungsweise einen Tornado zeigen.

Laut Tornado-Experte Andreas Friedrich könnte das auf dem Foto ein Tornado gewesen sein, bestätigen könne er das jedoch nicht. Auf den Bildern sei die Wolkenformation nur unscharf zu erkennen.

„Möglicherweise war das eine Vorstufe eines Tornados“, sagt Friedrich, der beim Deutschen Wetterdienst in Frankfurt Tornadobeauftragter ist. Es sei jedoch nicht zu beweisen, da er auf den Fotos nicht bis zum Boden sehen kann. „Bei einem Tornado muss sich der Wind bis zum Boden drehen, und zwar senkrecht um die eigene Achse“, sagt er. Auf den Fotos sehe er nur den Wolkenrüssel und nicht, was auf dem Boden los ist.

Windstärke elf in Pforzheim

Die Schäden in der Region sind jedoch verdächtig. Das kann für einen Tornado sprechen, so der Experte weiter. Allerdings könnten solche Schäden auch durch andere Fallwinde entstehen. Dann spricht man von Fallböen, die in Verbindung mit Starkregen und Hagel auftreten. In Windschneisen kann der Wind bis zu 200 Stundenkilometern schnell sein. Bei Pforzheim wurde gestern gegen 21.30 Uhr Windstärke elf und 115 Stundenkilometer gemessen, was orkanartiger Sturm bedeutet. Kurz davor gegen 21 Uhr meldet die Wetterstation in Rheinstetten Windstärke neun und 86 Stundenkilometer.

Superzelle über Ettlingen

Für Ettlingen hat der Deutsche Wetterdienst am gestrigen Abend eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Die Gemeinde Ettlingen und das Umland waren von dem Unwetter besonders stark betroffen. Ein tiefer, ständig rotierender Aufwind, die sogenannte Superzelle, habe über der Stadt rotiert.

Experte sucht Augenzeugen-Berichte

Um in Erfahrung zu bringen, ob der Verdachtsfall in Ettlingen tatsächlich ein Tornado war, benötigt Friedrich weitere Infos. Augenzeugen können sich direkt an den Experten wenden.

Nachweis oft Wochen später

„Radarmessungen reichen nicht aus, um einen Tornado nachzuweisen“, sagt der Wetterexperte, der immer Augenzeugenberichte benötigt. Er empfiehlt deshalb, stets Fotos oder Videos zu erstellen. Oft werde erst nach Wochen festgestellt, dass es ein Tornado war. Hier arbeitet er mit Einrichtungen wie der Europäischen Unwetter-Datenbank zusammen.

Für die Region typisch

Speziell die Region um Pforzheim ist bekannt für Tornados. Der Tornado im Jahr 1968 ist noch immer der schwerste Tornado auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Wetterlage gestern habe zu einem Tornado gepasst.

Was soll man tun, wenn man einem Tornado begegnet?

Wer einem Tornado begegnet, sollte sich – egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto – weg von der Zugrichtung begeben. „Selbst ein Treffen im Auto kann tödlich sein“, sagt Friedrich. Im Haus sollten die Bewohner in den Keller oder einen fensterlosen Raum gehen. „Fenster können bei einem Tornado komplett herausfliegen“, so der Experte. Auch Stockwerke weiter oben seien gefährlich.

