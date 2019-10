Volkslauf rund um den Sonotronic Sportpark Karlsbad

Anzeige

Wieder Volkslauf ist in Karlsbad am 10. November rund um den Sonotronic Sportpark in Langensteinbach. Der Lauftag beginnt um 10 Uhr mit dem Start zum Fünf-Kilometer-Jedermann-Lauf. Der Zehn-Kilometer-Lauf der SRH wird um 11.15 Uhr gestartet. Die Strecke verläuft jeweils teils auf asphaltierten Wegen, teils auf befestigten Waldwegen. Veranstalter ist der SVL.

Sachpreise für die Schnellsten

Neben Sachpreisen für die sechs schnellsten Frauen und Männer wird auch wieder eine Altersklassenwertung vorgenommen. Eingerahmt wird der Lauf über zehn Kilometer von den zwei Kilometer Schülerläufen der Jungen (10.50 Uhr) und der Mädchen (11.20 Uhr). Dabei geht es nicht nur um die Teilnehmermedaillen, sondern für mitlaufende Schulklassen auch um einen Zuschuss für die Klassenkasse. Sponsor ist die Sparkasse Karlsruhe.

Band „Addicted“ spielt im Stadion

Im Stadion sorgt die Band „Addicted“ für Stimmung während der Läufe. Das Quartett aus der Pfalz wird auf einer eigens errichteten Bühne spielen und auch die Siegerehrungen umrahmen. Umkleiden und Duschen gibt es in der benachbarten Jahnhalle. Der Förderkreis der Leichtathletik im SV Langensteinbach kümmert sich um Bewirtung der Zuschauer.

Anmeldungen zu den Läufen sind bis Samstag, 9. November, online auf www.svl-leichtathletik.de möglich. Kurzentschlossene können am Lauftag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start im Sportpark nachmelden.