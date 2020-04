Vor 75 Jahren machten Kanonen der Wehrmacht Mörsch zum Trümmerfeld

Anzeige

Wegen des Coronavirus fällt die große Gedenkfeier in Mörsch in diesem Jahr vorläufig aus. Dennoch sind die Ereignisse aus dem April 1945 in der Gemeinde präsent: Nach unerwartet harten Kämpfen legte die Artillerie der Wehrmacht das Dorfzentrum in Schutt und Asche.

Es sollte eine große Gedenkfeier auf dem Roten Platz in Mörsch 75 Jahre danach geben: Der 8. April 1945 hat sich bei den alteingesessenen Mörschern – getroffen von Leid und Tod – buchstäblich ins Bewusstsein „eingefressen“.

Gedenkfeier auf unbestimmt Zeit verschoben

An diesem Tag wurde der Ortskern des Dorfes bei einer militärischen Auseinandersetzung zwischen französischer Armee und deutscher Wehrmacht in eine Trümmerlandschaft verwandelt. Eigentlich, so Annelie Lauber, verantwortlich für das Archiv der Stadt Rheinstetten, sollten 75 Jahre nach dem Ereignis auf dem Roten Platz feierlich Stelen enthüllt werden, die an das Leiden der Mörscher Zivilbevölkerung erinnern sollten.

Doch wegen der Coronavirus-Krise ist die Gedenkfeier auf unbestimmte Zeit verschoben. Begonnen hatte das kriegerische Geschehen um Mörsch vor 75 Jahren, am 4. April 1945, relativ „harmlos“, als sich die ersten Panzer der französischen Armee um 13.30 Uhr aus Richtung Forchheim näherten.

Längst sind die Aussagen von vielen Zeitzeugen von den kriegerischen Geschehnissen in Mörsch, so aus Anlass der 50. und 60. Wiederkehr des Ereignisses dazu, in vielen Abhandlungen niedergeschrieben.

Plötzlich Panzeralarm

So die Erinnerungen eines damals Zehnjährigen: „An einem schönen Frühlingstag erhob zu unser aller Entsetzen die totgeglaubte Glocke der Sankt-Ulrich-Kirche ihre eherne Stimme, und der Ortslautsprecher – über den normalerweise die Sondermeldungen über die militärischen Erfolge von den verschiedenen Kriegsschauplätzen gesendet wurde – verkündete das Unfassbare: ,Panzeralarm‘“.

Zunächst habe sich seine Familie in einen Minibunker im eigenen Garten begeben. Dann hörte man Granat-, Gewehrfeuer und Panzergeschosse. Die Eingangstür zu dem kleinen Erdstollen sei nicht geschlossen gewesen. So blickten die Schutzsuchenden aus nur 30 Zentimeter Entfernung auf einen vorbeigehenden Gartenweg.

Plötzlich sahen sie verschiedene Fußpaare vorbeihuschen, braune Wickel- und Knopfgamaschen, eine Fußbekleidung, die sie bisher nicht kannten. „Die Franzosen waren da.“ Während in Forchheim nicht geschossen wurde, gab es in Mörsch Straßenkämpfe. In der Nähe des Friedhofes wurden zwei Panzer abgeschossen. Am 4. und 5. April war die Mörscher Bevölkerung in ihren Kellern dem Geschehen hilflos ausgeliefert.

Die Deutschen nahmen Mörsch unter Feuer

Danach kam es zwischen Forchheim, Mörsch und Neuburgweier zu heftigen Kämpfen, da die deutsche Wehrmacht ein weiteres Vorrücken unbedingt verhindern wollte. Am 6. April ordneten die Franzosen die Evakuierung der Mörscher Zivilbevölkerung an. Zwei Tage später begann die deutsche Wehrmacht mit dem Beschuss von Mörsch, mit dem Ziel, die französische Armee zurückzudrängen.

Durch den mehrtägigen Artilleriebeschuss wurden im Ortskern 116 Anwesen vollständig zerstört, viele weitere zum Teil schwer beschädigt. 17 Zivilisten starben bei den Kämpfen um Mörsch. Nach dem Rückzug der Wehrmacht und der Beendigung der Kämpfe am 10. April kehrte die Bevölkerung in den folgenden Tagen in ihren stark zerstörten Ort zurück.

Über viele Jahrzehnte haben Franz Gerstner und Josef Gerstner Fotografien des zerstörten Mörsch gesammelt, die meisten stammen vom damaligen Kaplan Theodor Koch. Anlässlich des Jahrestags wurden von Franz Gerstner vom Heimatverein Rheinstetten zwei Präsentationen zusammengestellt, die ab Montag, dem 6. April 2020, unter www.rheinstetten.tv zu sehen sind. Eine Präsentation zeigt das zerstörte Mörsch vom Kirchturm Sankt Ulrich aus. Die andere Zusammenstellung zeigt zerstörte Straßenzüge und Hausansichten.