Vor Ostern wird Ittersbacher Bäckerei zur Gießerei: Zuckerhasen aus 120 Jahre alten Formen

Sie wurde hier längst zum alljährlichen Ritual vor Ostern – die handwerkliche Herstellung von bunten Zucker-Osterhasen bei der Familienbäckerei Henning in Ittersbach. „Schon vor dem Jahr 1900 widmete sich mein Urgroßvater Gottlieb Eberhardt diesem Metier. Noch heute benutzen wir seine recht schweren gusseisernen Formen, die absoluten Seltenheitswert haben“, erzählt der 71-jährige Senior-Chef, Bäckermeister Rudi Henning.

Von unserem Mitarbeiter Gustl Weber

Er hat das Geschäft vor vier Jahren an seine Tochter Melanie Scharmann und damit in die fünfte Generation der Ittersbacher Familienbäckerei übergeben. Die Zuckerhasen zum Osterfest wurden ab dem 18. Jahrhundert zunächst aus dem Zucker der „Runkelrüben“ hergestellt. Nach der Farbsymbolik versinnbildlichen die roten, im Licht glitzernden Exemplare den Sieg des Lebens und der Liebe am Osterfest, die gelben das helle Licht in der Osternacht.

Wenn alles geordnet abläuft, gibt es ganz wenig Bruchstücke. Rudi Henning, Ittersbacher Bäcker

Die Herstellung erfolgt aus einer Masse aus Kristallzucker, Wasser und Glukosesirup mit Speisefarbe, die auf etwa 156 Grad erhitzt wird. Die heiße Masse wird in die aufklappbaren, mit Öl ausgepinselten Formen eingegossen, die man mehrfach wieder auslaufen lässt. Damit entsteht die hohle, dünnwandige Figur. Nach dem Aushärten wird am Fuße der kalten Form der überschüssige Zucker abgeschlagen. Die Form wird geöffnet und der Hase entnommen. „

Wenn alles geordnet abläuft, gibt es ganz wenig Bruchstücke“, so der Seniorchef. Stolz ist Rudi Henning schon auf die historischen Gussformen seines Großvaters, die heute so nicht mehr zu erwerben wären. Zwischenzeitlich zähle man mit dieser Herstellungsweise zu den absoluten Exoten.

In den 60ern wurden tausende Exemplare verkauft

Gerne erinnert sich die 94-jährige Senior-Chefin Klothilde Henning heute noch an die 1960er und 70er Jahre, als man in Schichtarbeit aus über drei Zentnern Zucker fünf- bis sechstausend Hasen in reiner Handarbeit herstellte. „Da musste die ganze Familie, auch die nicht in der Bäckerei aktiv waren, zusammenhelfen. Einige haben regelmäßig in dieser Zeit Urlaub genommen. Unsere Hasen waren sehr beliebt. Die Kundschaft kam auch von Wildbad, Freudenstadt oder aus Herrenalb“, erzählt sie mit einigem Stolz.

Eigentlich habe man in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, die doch recht zeitaufwendige Herstellung der Zuckerhasen aufzugeben, erzählt die Juniorchefin Melanie Scharmann.

Rund 300 Hasen warten auf Käufer

Natürlich sei man heute meilenweit von den ursprünglichen Herstellungszahlen entfernt. Insgesamt knapp 300 rote und dunkelbraune Langohren sitzen in der Bäckerei auf den Tabletts und warten auf ihre Käufer. „Es gibt nach wie vor schon einige Wochen vor Ostern bei uns Bestellungen, auch aus der Region, von Kunden, die schon seit Jahrzehnten aus eigenem Bekunden alljährlich auf den Ittersbacher Zuckerhasen warten“, berichtet Melanie Scharmann.

Zu den von Süßwarenproduzenten aktuell beklagten, deutlich rückläufigen Umsatzzahlen meint sie, dass schon seit Jahren „gebremstes Kaufverhalten“ bei Süßwaren zu registrieren sei. Hier schlage offensichtlich auch ein Stück gesundheitsbewusste Ernährung durch. Dieser Trend habe sich offensichtlich seit der Corona-Krise noch verstärkt.

