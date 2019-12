Wahlen halten Ettlingen und Bad Herrenalb 2019 auf Trab

Anzeige

Die Wahlen in Ettlingen und Bad Herrenalb hätten unterschiedlicher nicht sein können: Während Ettlingens alter – und neuer – Bürgermeister Johannes Arnold fast konkurrenzlos wiedergewählt wird, treten in Bad Herrenalb knapp 35 Kandidaten an.

Der neue Rathauschef in Ettlingen ist auch der alte: Johannes Arnold (49) sitzt in Ettlingen nach acht Jahren derart fest im Sattel, dass sich niemand bereit findet, gegen ihn anzutreten. Es gibt nur den eher zaghaften Versuch der 32-jährigen Ettlingerin Regina Klauke, die ihre Bewerbung aber schneller wieder zurückzieht als erwartet.

Ein Dauerkandidat mit rechtsradikalen Ansichten, der kurz vor knapp seinen Hut in den Ring wirft, wird gar nicht erst zur OB-Wahl zugelassen. Arnold hat folglich leichtes Spiel: Im Juli wird er bei einer Wahlbeteiligung von 26 Prozent im Amt bestätigt.

Mehr Spannung in Bad Herrenalb

Weit mehr Spannung beschert die Bürgermeisterwahl in der Kurstadt Bad Herrenalb, wo Amtsinhaber Norbert Mai nicht mehr antritt, sondern aus Altersgründen die kommunalpolitische Bühne verlässt. Unter denen, die ihn „beerben“ wollen, gilt die Herrenalber Kämmerin Sabine Zenker als Favoritin. Im ersten Wahlgang hat sie die Nase deutlich vorn. Auf Platz zwei und drei landen Klaus Hoffmann, Touristikchef in Karlsruhe, und der Karlsruher Rechtsanwalt Marc-Yaron Popper.

Der Vorsprung für Zenker scheint komfortabel, doch im zweiten Wahlgang (Neuwahl) fängt Hoffmann sie mit 19 Stimmen Vorsprung ab. Eine kleine Sensation im kleinen Bad Herrenalb. Schlagzeilen macht die Wahl weit über die Kurstadt hinaus aufgrund der enormen Zahl an Kandidaten: Allein knapp 30 Aspiranten kommen von der Polit-Satire Partei „Die Partei“. Das ist Guinessbuch-rekordverdächtig.

„Aktive Bürger“ erringen aus dem Stand Fraktionsstatus

Auch bei den Kommunalwahlen im Frühjahr tut sich was: zu den etablierten Parteien gesellen sich mancherorts neue Gruppierungen und Wählervereinigungen: In Waldbronn schaffen die „Aktiven Bürger“ es, auf Anhieb mit drei Vertretern in den Gemeinderat einzuziehen und Fraktionsstatus zu erringen.

In Marxzell mischt neuerdings „Marxzellplus“ mit. Wegen eines Formfehlers muss die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats vom Juli dort nach der Sommerpause wiederholt werden.

In Ettlingen sorgt der vormalige Bürgermeister Thomas Fedrow mit der von ihm gegründeten Unabhängigen Liste zunächst im Wahlkampf für Wirbel, aber im Ergebnis bleibt er weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurück. Fedrow nimmt als einziger ULi-Vertreter im Gemeinderat Platz.

Seine Präsenz dort ist nur von kurzer Dauer: Als Konsequenz aus einem 9.000 Euro teuren Strafbefehl wegen Sexpostings im Internet will ihn die ULi im Herbst nicht mehr länger als Vorsitzenden haben. Fedrow tritt zurück und verabschiedet sich kurze Zeit später auch aus dem Gemeinderat.

BNN