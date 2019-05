Wahrscheinlich Brandstiftung: Gebäudebrand in Ettlingen

Anzeige

In Ettlingen ist am Dienstagabend ein leerstehendes Bürogebäude in der Hertzstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Das Gebäude werde hin und wieder von Jugendlichen und Obdachlosen aufgesucht, teilte die Feuerwehr auf BNN-Anfrage mit. Wahrscheinlich sei im Gebäude Unrat in Brand gesetzt worden, hieß es. Die Feuerwehren aus Ettlingen und Malsch waren im Einsatz und konnten das Feuer inzwischen löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte es in diesem Gebäude schon einmal gebrannt. Auch damals war Unrat in Brand geraten.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN