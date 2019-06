Dachstuhlbrand in Waldbronn: zwei Personen verletzt

Anzeige

Bei einem Dachstuhlbrand in Waldbronn sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unbekannt, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte.

Der Brand wurde gegen 0.15 Uhr im Waldbronner Ortsteil Reichenbach bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Die Feuerwehrabteilungen Waldbronn, Karlsbad, Pfinztal und Ettlingen eilten mit rund 50 Personen an den Einsatzort.

Zwei Menschen werden bei Feuer verletzt

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers hielten sich sechs Personen in dem Mehrfamilienwohnhaus auf, sie verließen das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Zwei Menschen wurden verletzt: Eine Person erlitt laut Mitteilung eine Rauchgasvergiftung, eine zweite verletzte sich beim Verlassen des Hauses am Fuß. Drei umliegende Gebäude, in denen sich sechs Menschen aufhielten, wurden evakuiert.

Das Feuer war gegen 2.40 Uhr gelöscht, eine Photovoltaikanlage hatte die Arbeiten erschwert. Durch das Feuer wurde das Haus unbewohnbar. Der Schaden wird nach offiziellen Angaben auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Neben der Feuerwehr waren auch das Deutsche Rote Kreuz mit 15 Personen und die Polizei mit zehn Beamten im Einsatz.

BNN