Malsch-Waldprechtsweier: Mobilfunkausbau verzögert sich weiter

Im Tal hat man mit dem Handy so gut wie gar keinen Empfang und auf dem Berg nur französisches Netz – so schnell wird sich in Waldprechtsweier wohl nichts dran ändern. Im Gemeindehaus, das die Verwaltung wegen seiner zentralen Lage als Standort für einen Mobilfunkmast auserkoren hat, wurde ein Fledermaus-Quartier entdeckt.

Sogenannte Breitflügelfledermäuse hätten dort ihre „Wochenstube“ eingerichtet, erklärte Hauptamtsleiter Heribert Reiter in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er sprach von einem „Interessenskonflikt“ zwischen Naturschutz und Mobilfunkausbau.

Naturschutzbehörde fordert weitere Prüfung

Fledermäuse zählen in Europa zu den geschützten Arten. Eingriffe in die Gebäude, in denen sie ihre Quartiere haben, sind nur begrenzt möglich. Deshalb hat das Landratsamt als untere Naturschutzbehörde die Malscher Verwaltung jetzt damit beauftragt, das Gemeindehaus erneut von einem Fachbüro überprüfen zu lassen.

Eine erste Untersuchung hatte bereits stattgefunden, nachdem ein Bürger das Regierungspräsidium von einer Fledermaussichtung unterrichtet hatte. Das Regierungspräsidium beauftragte die Malscher Verwaltung daraufhin mit einer Überprüfung vor Ort. Im Dachstuhl des Gemeindehauses wurde dann der Kot der Tiere entdeckt, wie Hauptamtsleiter Reiter berichtet.

Untersuchungszeitraum von März bis Oktober

Als Zeitraum für eine neuerliche Untersuchung hat das Landratsamt März bis Oktober 2020 angegeben. Im Sommer beziehen die weiblichen Fledermäuse üblicherweise Quartier in Gebäuden, um ihre Jungen zu gebären und aufzuziehen.

Ob das Gemeindehaus nach der Untersuchung als Funkmaststandort weiter in Frage kommt, hängt laut Reiter davon ab, wo genau sich das Fledermausquartier befindet: „Eventuell ist der Abstand des Masts zur Wochenstube ausreichend.“

