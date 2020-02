Was ist der Stand beim „Eistreff Waldbronn“?

Anzeige

Aktuelle Meldungen, dass der „Eistreff Waldbronn“ nicht verkaufen werden soll, sind nur bedingt richtig. Richtig ist, dass das entsprechende Grundstück und das Gebäude darauf, zum jetzigen Zeitpunkt nicht verkauft werden sollen. Es geht also nicht um den Eistreff als solchen, um dessen Nutzung, sondern lediglich um die Immobilie. Gegen einen Verkauf stimmte nun einstimmig der Waldbronner Gemeinderat.

Von unserem freien Mitarbeiter Klaus Müller

Hintergrund: Hätte sich der Gemeinderat für einen Verkauf entschieden, hätte die Gemeinde das öffentlich ausschreiben müssen. Bei einer öffentlichen Ausschreibung besteht die Möglichkeit, den Verkauf an bestimmte Bedingungen zu knüpfen – in diesem Fall zum Beispiel an die Bedingung, Verkauf nur bei Weiterbetrieb eines Eistreffs.

Entscheidung liegt weiterhin beim Gemeinderat

Wirklich überraschend kommt die Entscheidung nicht. Die Gemeinde, im Besitz des Grundstückes und des Eistreff-Gebäudes, hätte sich mit einem Verkauf alle Karten aus der Hand nehmen lassen. So aber liegt die Entscheidung, wie es mit dem Eistreff weitergeht, weiterhin allein beim Gemeinderat. Auch Bürgermeister Franz Masino sprach sich gegenüber den BNN im Vorfeld gegen einen Verkauf aus. Eine wie auch immer geartete Verpachtung kann sich der Gemeinderat nach wie vor vorstellen. Parteiübergreifend war und ist immer davon die Rede, dass „zum jetzigen Zeitpunkt“ die Immobilie nicht verkauft werden soll.

Investoren haben wohl eher wenig Chancen

Über den Fortbestand des Eistreffs als Einrichtung ist noch gar nichts entschieden. Im März wird sich der Gemeinderat zum wiederholten Mal mit dem Thema Eistreff und dessen Zukunft befassen. Wenig Chancen dürften derzeit zwei Investoren haben, die Interesse an dem Objekt bekundeten. Einer dieser Interessen wird von der „RWM Wirtschaftsprüfung Steuerberatung“ (Sinzheim) vertreten. Um wen es sich dabei handelt, ist bis jetzt unbekannt. Inzwischen hat die RWM ihr Interesse deutlich gedrosselt. Man wolle die weitere Entwicklung abwarten.

Beim zweiten Investor handelt es sich nach BNN-Informationen um die A.D. Eishallen GmbH (Darmstadt). Laut Bürgermeister besteht von dieser Seite noch immer Interesse an einer „Übernahme“ des Eistreffs. Allerdings, auch das schlug während der Gemeinderatssitzung auf, hält sich in der Verwaltung und im Rat die Begeisterung darüber in Grenzen.

Weiteres Angebot von Freundeskreis und ERC Waldbronn

Zudem liegt der Gemeinde ein Angebot des Freundeskreise Eistreff und des ERC Waldbronn vor. Die Grundidee dabei: Eine noch nicht näher benannte Betreibergesellschaft führt in Eigenregie den Eistreff weiter. Der Gemeinderat räumte den beiden Partnern ein, ihr Angebot nachzubessern. Allerdings steht diese Idee, den Eistreff vor einer Schließung zu bewahren, in direkter Konkurrenz zu einem Plan der Firma Aldi. Der Discounter kann sich vorstellen, das Eistreffgebäude für rund zwei Jahre zu pachten. Aldi will dort vorübergehend ein Geschäft einrichten. Bekommt das Unternehmen den Zuschlag, wäre das sicherlich das endgültige Aus für den Eistreff.

Im März geht es in die nächste Runde

Soweit freilich ist es längst noch nicht. Abgesehen davon scheint im Gemeinderat die Stimmung umzuschlagen – und zwar zugunsten des Betreiberkonzeptes. Gelingt es dem Förderverein und dem ERC, ihr Angebot „nachzubessern“, könnte das Pendel durchaus für das Betreiberkonzept ausschlagen.

Kurzum: Es ist noch nix entschieden. Im März geht die Angelegenheit in die nächste Runde.