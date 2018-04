Was Karlsruhe sein „Fest“ in der Günther-Klotz-Anlage, ist Ettlingen sein Festival im Watthaldenpark. Das Watthalden feiert 2018 den 25. Geburtstag mit einem dickeren Etat und einem größeren musikalischen Angebot als sonst. Zwar beschränken sich die Macher vom Ettlinger Kulturamt wie immer auf einen Tag, indes haben sie eine Band mehr verpflichtet und beim Begleitprogramm nachgelegt.

Von Soul bis Rock

Jetzt stellten sie zusammen mit Moderator Dennis Kleinbub Eckdaten dessen vor, was die Besucher am 17. Juni zwischen 11 Uhr und maximal 23 Uhr erwartet. Demnach spannt sich der Bogen von Klassik (Sinfonieorchester der Musikschule) über Soul und Pop (Soul & More aus Durmersheim) zu Irish Folk (The Stokes), New Orleans Jazz (Marching Band aus Etzenrot), Pfälzer Rock ‘n’ Roll mit „Reinig, Braun und Böhm“, zu Balkan Beat und Gypsy (Al Jawala). Top-Act am Festivalabend ist die Formation Hiss, die seit 20 Jahren ihr Publikum mit Taiga-Twist, Texas Tango und einer starken Prise schwarzer Humor begeistert. Nicht fehlen darf beim Jubiläum natürlich Gitarrist Volker Schäfer, der mit Harald Hurst und Dennis Kleinbub einst die Idee fürs Festival hatte und im städtischen Kulturamt damit auf „offene Ohren“ stieß.

Watthalden bietet „Musik jenseits des Mainstreams“

Dessen Leiter Robert Determann sprach davon, dass Watthalden „Musik jenseits des Mainstreams“ biete und eine „unverwechselbare Marke“ geworden sei. OB Johannes Arnold lobte die Erfolgsgeschichte des Festivals und dankte den Sponsoren von Privatbrauerei Hoepfner bis zur Sparkasse. Er freue sich auch über das finanzielle Engagement der Stadtwerke Ettlingen im Jubiläumsjahr. Die Atmosphäre in einem der ältesten Parks der Stadt mit seinem schönen Baumbestand und der Naturbühne sei eine „ganz Besondere“. Sie zieht seit 25 Jahren vor allem Familien an. Deshalb setzt das Programm hier auch wichtige Akzente: Laut Angelika Schroth vom Kulturamt ist das Puppentheater Gugelhupf mit Frieder Kräuter fürs Festival verpflichtet, Angela Weber aus Spessart erzählt Märchen für kleine und große Besucher, das Duo Farfalle mischt Jonglage mit Musik.

Kutschen-Shuttle der Kutschenfreunde

Mit dabei sind zudem das Jugendzentrum Specht mit seinem Spielmobil, der Kunstverein Art Ettlingen und das Augustinusheim, das Lounge-Möbel zum Entspannen bereitstellt. Wer nicht zu Fuß, mit dem Rad oder der Bahn kommen will, der kann beim halbrunden Festivalgeburtstag auch ab dem Ettlinger Schloss einen Kutschen-Shuttle der Kutschenfreunde nutzen. Die Küche zu Hause kann getrost kalt bleiben, beim Festival wartet Bewirtung aller Art und Güte auf die Gäste. Neben Gastronomiebetrieben bringen sich hier Vereine ein.

Fußballecke für WM-Übertragung

Auch an die Fußballfans haben die Verantwortlichen gedacht. Da an dem Nachmittag um 17 Uhr Deutschland und Mexiko bei der WM aufeinandertreffen, „bauen wir eine Fußballecke mit Übertragung des Spiels auf“, sagt Robert Determann. Eberhard Oehler, Chef der Stadtwerke, will noch prüfen, „ob wir nicht in der Buhlschen Mühle WM-Schauen anbieten können“. Ein Wort zum Finanziellen: Die Ausgaben liegen bei 30 000 Euro, 15 000 bis 17 000 Euro bringen Sponsoren. Der Eintritt ist frei. Wie in der Vergangenheit, kann man mit dem Kauf eines Buttons für zwei Euro an den Eingängen zum Watthaldenpark seine Sympathie für das Festival zeigen.