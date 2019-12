Supermarktkäufer spenden kistenweise Lebensmittel für die Tafel Ettlingen

Anzeige

Zahlreiche Menschen haben sich am vergangenen Samstag in mehreren Ettlinger Supermärkten an der Aktion „Kauf heut eins mehr und bring’s hierher“ der Tafel Ettlingen beteiligt. Sie kauften mehr ein als sie benötigen und spendeten diese Lebensmittel am Ausgang an die Tafel. Die Verantwortlichen beim Diakonischen Werk Ettlingen wollten damit vor Weihnachten auch den Anteil haltbarer Lebensmittel im Tafelladen erhöhen.

„Mir geht es ja gut und es gibt eben viele Menschen, bei denen das nicht so ist und deshalb mache ich gerne mit“, erklärt Agnes Köves aus Ettlingen als sie im Kassenbereich des real-Supermarktes am Huttenkreuz bei Christa Klementz vom Tafelladen anhält. Dann wechseln ein Päckchen Kaffee, Nudeln, Reis, Schokolade und einige Konservendosen den Einkaufswagen.

Einkäufer sind in der Adventszeit großzügig

Im Minutentakt wandern Lebensmittel in den Einkaufswagen der Tafel an diesem Samstagmorgen – im Supermarkt herrscht hohe Kundenfrequenz. Reis, Nudeln und Knödel steuert Gerda Bisinger nach ihrem Einkauf zu der Aktion bei. „Wir geben im Advent so viel Geld aus, da sollte man auch an die Menschen denken, die sich nicht so viel leisten können“, sagt sie mit Blick auf die hohen Summen, die vor Weihnachten für Geschenke ausgegeben werden. Nach einer Dreiviertelstunde werden die ersten Kisten voller Lebensmittel zum Tafelladen abtransportiert.

Tafelladen Ettlingen: Fast so viele Mitarbeiter wie Kunden

Den Ettlinger Tafelladen gibt es bereits seit zwölf Jahren. Rund 300 Menschen in Ettlingen und Umgebung besitzen eine Berechtigung, im Tafelladen einkaufen zu gehen. Entweder, weil sie Hartz IV, Wohngeld oder andere soziale Leistungen beziehen. 50 bis 60 Kunden besuchen von Montag bis Freitag den Tafelladen in der Straße Im Ferning. Geöffnet hat er anderthalb Stunden, 70 Ehrenamtliche sind dafür im Einsatz, nicht nur im Laden, sondern auch bei den Transportfahrten von den Supermärkten in den Tafelladen. Kerngeschäft ist, gerade noch haltbare Lebensmittel abzuholen, die ansonsten weggeschmissen würden. Sie werden im Tafelladen für einen günstigen Preis an die Kunden abgegeben.

Spendenaktion hilft bei Akquise von Ehrenamtlichen

25 Ehrenamtliche sind am Samstagvormittag in drei Supermärkten und für die Sortierung im Tafelladen im Einsatz. Auch die Dienststellenleiterin der Diakonie in Ettlingen, Beate Rashedi, verteilt Info-Zettel, die die Kunden am Eingang auf die Aktion hinweisen. Sie freut sich über die Spendenbereitschaft der Menschen. Mehrere Personen bieten sogar an, demnächst selbst ehrenamtlich für den Tafelladen aktiv werden zu wollen.

