LED-Weihnachtsgirlanden ersetzen Glühbirnen in Ettlingen

Anzeige

Eine neue Weihnachtsbeleuchtung benötigt Ettlingen. City-Management, Stadtmarketing und Bürger sollen die passenden Leuchten aussuchen. Dazu stehen in der Fußgängerzone beim Neuen Markt Muster für die mögliche neue Beleuchtung.

Spaziergänger oder Einkäufer, die mit offenen Augen durch Ettlingen gehen, haben die Beleuchtung schon entdeckt: Die neuen Weihnachtsgirlanden in der Badener-Tor-Straße nahe der „Sybilla“-Apotheke. Sie sind wie eine weitere Installation im Durchgang zwischen Drogeriemarkt Müller und dem Sparkassengebäude am Neuen Markt Muster für die Weihnachtsbeleuchtung 2020 in der Ettlinger Innenstadt.

Mehr zum Thema: Ettlinger Sternlesmarkt ist eröffnet

Beleuchtung ist in die Jahre gekommen

Da die aktuelle Beleuchtung in die Jahre gekommen ist, will die Stadt investieren und hat sich für das Projekt professionellen Rat von einem Lichtplaner geholt. „Veraltete Technik, hohe Energiekosten, nur Glühbirnen, kein LED“, sagt Sabine Süß vom Stadtmarketing über den Ist-Zustand der weihnachtlichen „Leuchtdeko“ im Freien. Außerdem sei die Konstruktion, mit der die Überspannungen an den Hauswänden befestigt werden, nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollte.

Mehr zum Thema: Das sind die Weihnachtsmärkte 2019 im Schwarzwald und am Oberrhein

Im städtischen Haushalt 2020 seien vor diesem Hintergrund 250 000 Euro eingestellt. Ein Großteil des Geldes werde dabei für die Überprüfung oder die Veränderung der Befestigungen benötigt. Am Donnerstag zum Start des Sternlesmarktes wurde neben der alten Weihnachtsbeleuchtung im Zentrum auch die neue an den genannten Standorten angeknipst. Bürgerinnen und Bürger können die Alternativen jetzt auf sich wirken lassen. Eine Entscheidung, welche genommen wird, soll bereits im Dezember fallen.

City-Management beteiligt sich

Beteiligt sind hier neben dem Stadtmarketing, das Kultur- und Sportamt, außerdem Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, der Werbegemeinschaft und des Gewerbevereins. Süß zufolge übernimmt das City-Management, in dem sich Handel und Gewerbe als Partner mit engagieren, 15.000 Euro von den Gesamtkosten. Zusätzlich wolle man sich um Sponsoren bemühen.

Mehr zum Thema: Weihnachtsmärkte in der Region: Zwischen Terror-Schutz und Leichtigkeit

Die beiden Modelle, die jetzt zur Ansicht hängen, unterscheiden sich zum einen farblich, zum anderen motivisch. Da gibt es die grüne zweigeteilte Girlande mit einem weißen Stern oder Schneeball in der Mitte; und da gibt es die weiße Lichterkette – „Ice lite“ mit sternenförmigen Ornamenten. „Wie wir uns entscheiden, wird auch davon abhängen, welche der Lösung einfacher und besser zu befestigen ist“, sagt Sabine Süß. Hier sollen die Stadtwerke Ettlingen zurate gezogen werden, die dafür zuständig sind. Sie lagern die Weihnachtsbeleuchtung nach Dreikönig Jahr für Jahr in der Trafostation Mühlenstraße ein.

Markante Bäume werden angestrahlt

Mehr denn je setzt das Stadtmarketing zur Weihnachtszeit übrigens darauf, neben den wichtigsten Straßen in der Fußgängerzone markante Bäume zu erhellen – etwa am Neuen Markt, an der Martinskirche oder beim Modehaus Streit. Zusätzlich mit Schneebällen verziert wurden in diesen Tagen Bäume am Lauerturm, am Stadtgarten und am Hugo-Rimmelspacher-Platz.