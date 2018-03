Wihelmshöhe Ettlingen mit frischem Wind durch Kuratorenmodell

Max-Peter Näher, die Zweite. Noch während die Sonderschau mit Gemälden des 2017 gestorbenen Künstlers im Ettlinger Museum läuft, widmet sich auch der Kunstverein Wilhelmshöhe dem bekannten Mann. Ab 10. März zeigt er dessen Zeichnungen in den Räumen Schöllbronner Straße 86 und erinnert so an den bis zu seinem Tod in der Ateliergemeinschaft beheimateten Näher. Der Aufbau der ersten Ausstellung 2018 beginnt kommende Woche, die Vernissage ist am 9. März um 19 Uhr. Zu sehen sind im Kunstverein sowohl schwarz-weiß als auch farbige Arbeiten Max-Peter Nähers, schwerpunktmäßig aus den 1960er und 1970er Jahren, als er die deutsche Geschichte und die deutsche Politik scharfsinnig und satirisch-kritisch in den Blick nahm. Nähers Werke bleiben bis zum 15. April.

Konzeptkünstler bringt Rauminstallationen

Fünf Wochen später hat die Wilhelmshöhe, deren Jahresprogramm gerade in Druck ist, dann den Berliner Konzeptkünstler Florian Slotawa (Jahrgang 1972) zu Gast. Er bringt Rauminstallationen nach Ettlingen, die

das Spektrum zwische

n sorgfältig arrangierten Objektstapeln und streng komponierter Skulptur abdecken. Zu sehen sind sie bis zum 1. Juli. Nach der Sommerpause startet der Kunstverein dann mit etwas Neuem, das es in der Form dort noch nicht gab: einem Kuratorenmodell.

Geschäftsführerin Camilla Bonath-Völkel und Vorstandsmitglied Klemens

Neumann erklären, was dahintersteckt: Plan ist, via junger Kuratoren frischen Wind in den Kunstverein zu bringen. Im laufenden Jahr sind Christian Ertel und Christian Falkner, außerdem Elena Korowin und Julia Thiemann mit von der Partie. Unter dem Titel „x1 + x2“ bespielen sie Ausstellungen nationaler/internationaler Künstler im Dialog mit regionalen Kunstschaffenden. So vom 8. September bis 14. Oktober, wenn Markus Hoffmann (Berlin) und Thomas Dawidowski (gebürtiger Mannheimer) auf der Wilhelmshöhe präsent sind. Hoffmann macht normalerweise nicht sichtbare Elemente, wie die natürliche radioaktive Hintergrundstrahlung in seinen Fotografien, Installationen, multimedialen Objekten und Skulpturen sicht- und wahrnehmbar.

Geometrische Formen

Dawidowski, 2013 in Bonn bei einem Bundeswettbewerb als einer der besten Kunststudenten Deutschlands ausgezeichnet, setzt dagegen künstlich anmutende geometrische Formen. Die zweite kuratierte Ausstellung 2018 ist dann die von Nina Schuiki und Oleg Kauz. Sie kann in der Zeit von 27. Oktober bis 2. Dezember besichtigt werden. Schuiki, geboren in Graz, beschäftigt sich thematisch mit Licht und Schatten, mit Fragen der Sichtbarkeit und der Trennung von innen und außen, von Ausstellungsraum und Umgebung.

Oleg Kauz ist ganz anders unterwegs: Der in Ludwigsburg geborene Künstler, der an der Karlsruher Kunstakademie studierte, bewegt sich zwischen installativer Videokunst und diversen Filmgenres. Bonath-Völkel und Neumann, der bis vor einigen Jahren in Ettlingen noch als niedergelassener Arzt tätig war und sodann an der Hochschule für Gestaltung studierte, hoffen, dass das neue Konzept – paarweise Zusammenstellung von nationalen und regionalen Künstlern – zieht und auf entsprechende Resonanz beim Publikum stößt. Auch 2019 soll „x1 + x2“ weitergehen mit Arbeiten von Lene Markusen/Lisa Kränzler (Frühjahr) und Humberto Duque/Frank Frede (Sommer). Fester Bestandteil im Programm der Wilhelmshöhe sind das Sommerfest (21. Juli 2018), und „Höhenluft“, wo Arbeiten von Studierenden der Kunstakademien Karlsruhe und Stuttgart gezeigt werden (Termine: 3. bis 6. Mai und 13. bis 16. Dezember ).

Jeden zweiten Sonntag im Monat bietet der Kunstverein einen „Jour fix“ an. Künftig soll er mehr sein als nur eine gemütliche Kaffeerunde. Über den Sommer plant zudem der in der Ateliergemeinschaft lebende Fotograf Ralf Diemb eine kleine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Fotografische Positionen“. Details dazu liegen noch nicht vor.

Ein Wort zu den Finanzen: Der Kunstverein erhält von der Stadt Ettlingen jährlich 35 000 Euro Zuschuss, vom Land Baden-Württemberg kommen gut 7 000 und auf Antrag auch mal projektbezogene Gelder, so im vorigen Jahr für „Urban Screen“. Hilfreich und willkommen ist nicht zuletzt das Engagement des Förderkreises Wilhelmshöhe, der regelmäßig eine der großen Sonderschauen sponsert.