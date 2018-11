Anzeige

In der Ettlinger Hildastraße hat ein Zimmerbrand am späten Mittwochabend Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro angerichtet. Der Alarm ging bei der Polizei um 23.18 Uhr ein.

Glücklicherweise war niemand im Raum, als das Feuer ausbrach, nach offiziellen Angaben gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat.