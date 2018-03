Zurück im Sattel: Badische Saisoneröffnung der Radsportler in Rheinstetten

17Es läuft wieder rund: Die Fahrradsaison in Baden wird am Sonntag, 18. März, vom Vereinsheim des RSV Concordia Forchheim aus mit der großen Radtouristikfahrt „Badische Eröffnungsfahrt“ gestartet. Start ist von 9 bis 11 Uhr. Für jede Frau und „Jedermann“ – ob Dreigangrad, Tourenrad, Mountainbike oder Rennsportrad – ist eine ausgeschilderte Tour vorhanden, teilt der Verein mit.

Mehrere Touren zur Wahl

Selbstverständlich seien auch Radler mit Pedelec 25 gern gesehene Mitfahrer. Jeder bestimme sein

Fahrtempo selbst. Ohne Kopfschutz erfolgt jedoch keine Startfreigabe. Beide ausgeschilderten Touren führen zunächst durch die Rheinebene an die mit heißen Getränken ausgestattete Verpflegungsstelle bei Bischweier. Die 53-Kilometer-Tour führt über den Winkler Hof nach Waldprechtsweier und an Ettlingenweier vorbei zum Ziel. Für ambitionierte Hobbyradler ist eine Optionsschleife von zusätzlich 23 Kilometern durch das Gaggenauer Hinterland über Selbach nach Ottenau und durch Michelbach ausgeschildert. Am Ziel erwartet die Radler neben der Möglichkeit zu duschen auch Verpflegung, beispielsweise eine warme Suppe.

Radtouristikfahrt ist ein beliebter Treff

Bewirtet wird auch morgens beim Start im Vereinsheim des RSV (Dammfeld 4). Urkunden und BDR-Punkte für Wertungskartenfahrer werden vergeben. Auch Teilnahmebestätigungen zum Nachweis für die Krankenkassenbonussysteme werden ausgestellt. Für die drei größten angemeldeten Teilnehmergruppen gibt es Preise. Alljährlich ist die Radtouristikfahrt (RTF) zu Saisonbeginn ein beliebter Treffpunkt von Freunden des Radsports. Die RTF findet bei jedem Wetter statt, teilt der Verein mit.

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, 18. Februar, ist in Rheinstetten auch ein verkaufsoffener Sonntag, bei dem zahlreiche Aktionen des Handels und weiterer Teilnehmer wie Schulklassen und Vereinen in die Große Kreisstadt locken. Start des Einkaufserlebnisses ist um 13 Uhr, der Verkaufssonntag endet um 18 Uhr. Weitere Info gibt es beim organisierenden Gewerbeverein.