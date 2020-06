Zwei Minderjährige erpressen andere Jugendliche in Ettlingen um Geld

Anzeige

Ein zwölf und ein 17 Jahre alter Junge sollen in Ettlingen andere Jugendliche um Geld erpresst haben. Die beiden Minderjährigen stoppten am Mittwochmorgen zunächst einen Fahrradfahrer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Zwölfjährige trat demnach gegen das Rad des 15 Jahre alten Opfers, das ihnen daraufhin einen geringen Bargeldbetrag aushändigte.

Kurz darauf bedrohten die Tatverdächtigen drei zwölf Jahre alte Jungen. Nach Angaben der Polizei schlug der Zwölfjährige mehrfach auf einen der gleichaltrigen Jungen ein und verbog dabei dessen Brille.

Zwölfjähriger muss keine Strafe befürchten

Weil sich ein noch unbekannter Zeuge einmischte, musste das Duo ohne Beute abziehen. Wenig später wurde es von der Polizei aufgegriffen.

Eine juristische Strafe muss zumindest der Zwölfjährige nicht fürchten: Laut einem Sprecher kann er aufgrund seines Alters noch nicht strafrechtlich belangt werden.

dpa/lsw