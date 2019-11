Bebauungsplan für neuen Kreisverkehr in Ottenau steht

Anzeige

Der viel diskutierte Kreisverkehr im Ottenauer Gewerbegebiet hat eine weitere Hürde genommen. Am Montag beschloss der Gemeinderat die Änderung des dortigen Bebauungsplanes. Die Verwaltung wurde mit der Offenlage beauftragt. Die Stadt Gaggenau will am Knotenpunkt Selbacher Straße/Max-Roth-Straße einen vierarmigen Kreisverkehr errichten lassen, falls das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich weiter ansteigt. Einige Bürger befürchten eine Zunahme der Lastwagen-Fahrten durch die Erweiterung des Gewerbegebietes. Eine Einigung mit dem Logistik-Unternehmen Hillwood, das für den Bau des Kreisverkehrs Fläche abgeben müsste, steht indes noch aus.

„Die Verwaltung führt weiter Verhandlungen mit Hillwood“, heißt es dazu aus der städtischen Pressestelle. Der US-Investor hatte sich bislang dagegen gesperrt, Flächen für den Bau eines vierarmigen Kreisverkehres zu veräußern. Ihn favorisiert die Stadt gegenüber der dreiarmigen Variante.

Auch interessant: Die Merkurschule in Ottenau wird barrierefrei

Verkehrsbelastung bislang überschaubar

Im Rathaus hatte man zunächst erwartet, dass die Verkehrsbelastung im Einmündungsbereich durch die Erweiterung des Gewerbegebietes zunimmt. Im Mai allerdings hatte der Gemeinderat bei einer Ortsbesichtigung die Frage nach der Notwendigkeit eines Kreisverkehrs aufgeworfen, da keine wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen festgestellt wurden.

Bau von Kreisverkehr vorerst zurückgestellt

Entgegen den ursprünglich geplanten bis zu 500 Lastwagen-Fahrten am Tag finden bislang weniger als 150 Lkw-Bewegungen statt. Mit Blick auf die finanzielle Lage der Stadt, die unter einem Rückgang der Gewerbesteuer-Einnahmen leidet, war sich der Gemeinderat einig, den Bau des Kreisverkehres zurückzustellen.

Auch interessant: Bogenschießen ist naturnah und immer beliebter bei Sportlern

Einigung mit Hillwood steht aus

Falls sich die Verkehrssituation verschlechtert, soll ein Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 35 Metern entstehen. Im Zuge seiner Realisierung fiele die jetzige Zufahrt zur Firma Hurrle weg, dafür würde ein Arm des Kreisverkehres über die Max-Roth-Straße auf das Hillwood-Gelände geschaffen. Der Radverkehr soll um den Kreisel herumgeleitet werden. Voraussetzung dafür ist eine Einigung mit der Firma Hillwood.

Neue Multifunktionshalle

Das Unternehmen hatte in Ottenau die ehemaligen KWH-Flächen erworben, um dort einen Gewerbepark für Handwerker einzurichten. Zunächst bot Hillwood allerdings nur Flächen ab einer Größe von 2 500 Quadratmetern an, was den meisten Handwerksbetrieben zu groß – und damit zu teuer – war. Mittlerweile ist auf dem Gelände eine Multifunktionshalle entstanden, in der auch kleinere Flächen ab 500 Quadratmetern zur Verfügung stehen.