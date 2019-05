Bekannte Murgtäler erzählen ihren Lieblingswitz zum Weltlachtag

Anzeige

Der erste Mai-Sonntag ist Weltlachtag. Die Idee stammt aus der Lachyoga-Bewegung, die in mehr als 6000 Lachclubs organisiert ist – eine Gruppe gibt es übrigens auch in Gaggenau. 1998 wurde er von Madan Kataria, dem Gründer der weltweiten Lachyoga-Bewegung ins Leben gerufen. Sein Ziel: Ein globales Bewusstsein der Gesundheit, des Glücks und des Friedens durch das Lachen zu erreichen.

In Deutschland treffen sich am Weltlachtag lachende Menschen an vielen Orten, darunter Karlsruhe. BNN-Redakteur Dominic Körner nahm ihn zum Anlass, bekannte Murgtäler nach ihrem Lieblingswitz zu fragen. Zum Lesen mit der Maus über die Portraits fahren oder anklicken.

Zum Weltlachtag