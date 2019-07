Benz-Stadt Gaggenau feiert Automobilgeschichte mit Jubiläumsfest

Anzeige

Mit einem Jubiläumskorso und Konzerten feiert die Stadt Gaggenau am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September, 125 Jahre Automobilgeschichte. Organisatorin Heidrun Haendle vom Kulturamt rechnet mit einem großen Besucherandrang auf der Festmeile, die sich vom Marktplatz bis zum Kirchplatz an St. Josef erstrecken wird. Zu den kulturellen Höhepunkten zählen Auftritte von den Moonlights und Elvis-Imitator Eric Prinzinger. Das Fest-Motto lautet: „Gaggenau voll in Fahrt.“

„Wir sind stolz darauf, dass hier Automobilgeschichte geschrieben wurde“, erklärte OB Christof Florus bei der Programmvorstellung gegenüber Pressevertretern am Dienstag. In der Benz-Stadt wurde 1923 der erste Diesel-Lkw der Welt mit einer Nutzlast von fünf Tonnen gebaut.

Pioniere aus Gaggenau

Zudem gilt der Gaggenauer Theodor Bergmann als einer der bedeutendsten Industriepioniere Deutschlands. Gemeinsam mit dem Ingenieur Joseph Vollmer entwickelte er 1894 mit dem „Orientexpress“ den ersten marktfähigen Benzin-Kraftwagen. Benannt nach der legendären Eisenbahn, die 1883 erstmals von Paris nach Konstantinopel verkehrt war, wurde das revolutionäre Gefährt von den beiden Visionären „im Hinterhof zusammengebaut“, so Florus.

Historische Wagen beim Korso

Beim Jubiläumskorso am Sonntag, 8. September, werden neben dem „Orientexpress“ rund 20 weitere Automobil-Raritäten zu sehen sein, darunter mehrere historische Lastwagen. Die Schaufahrt startet um 14.30 Uhr am Benz-Werk und rollt dann Richtung Innenstadt, wo die Fahrzeuge auf Marktplatz empfangen werden. Über die Berliner Brücke und die Bismarckstraße fährt der Korso durch den Kurpark, um sich am Unimog-Museum aufzulösen.

In der Innenstadt treten die Showtanzgruppe des Goethe-Gymnasiums um 16 Uhr und zum abendlichen Abschluss die unter Federführung von Roland Hasenohr formierte Soulzentrale auf. In das Jubiläumsfest eingebettet werden die „Tour de Gaggenau“ und der „Tag des offenen Denkmals“. Am Sonntag führt Christel Kinzinger-Korte, die Urenkelin Theodor Bergmanns, durch die nach dem Erfinder benannte Kapelle auf dem Waldfriedhof. Bereits am Samstag um 17 Uhr wird Kinzinger-Korte eine Büste ihres Urgroßvaters enthüllen, die in die Dauerausstellung zur Gaggenauer Automobilgeschichte im Rathaus einziehen soll.

Programm zum Jubiläum

Das Festprogramm beginnt am Samstag um 15 Uhr und dauert bis Mitternacht. Startschuss am Sonntag ist um 10 Uhr. Ein Blickfang dürfte das Gastspiel der niederländischen Theatergruppe „Tukkerconnexion“ am ersten Festtag werden, die, inspiriert von den Pionieren der Automobilgeschichte, mit viel Humor in die Vergangenheit reist. Ihr folgen die Band Livingroom auf dem Kirchplatz, die neue Formation „Die Tollenhechte“ und zwei bewährte Publikumsmagneten: die Moonlights um 19.30 Uhr und zum Finale ab 22 Uhr der Murgtäler Elvis, Eric Prinzinger.

Kuriositäten in Benz-Stadt

Ergänzend dazu haben die Geschäfte am Samstag bis 18 Uhr geöffnet. Zu den Kuriositäten des Fest-wochenendes, das vom Kulturamt, dem City-Management und der Pressestelle der Stadt Gaggenau gemeinsam organisiert wird, gehört die Bewirtung aus alten Fahrzeugen. So wurde ein Fiat 500 zum Kaffeemobil umgerüstet. Live-Musik auf Wunsch bietet eine Band als „lebende Musikbox“ am Sonntag.