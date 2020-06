Besuchergrenzen für Freibäder in Ottenau und Sulzbach stehen fest

Anzeige

Die Stadt Gaggenau wie auch die Schwimmbadvereine als Träger der Freibäder in Ottenau und Sulzbach arbeiten an Öffnungskonzepten für ihre Anlagen in Zeiten von Corona. Die Eröffnungstermine stehen aber noch nicht fest, so die Stadtverwaltung am Dienstag auf BNN-Nachfrage – weder für die Freibäder noch für das Hallenbad oder das Rotherma.

Grundsätzlich lässt das Land Baden-Württemberg eine Öffnung der Frei- und Hallenbäder unter Auflagen ab dem 6. Juni zu, wie in der vergangenen Woche bekanntgegeben wurde. In dieser kurzen Zeitspanne aber die technischen und hygienischen Voraussetzungen für einen Badebetrieb unter Auflagen hinzubekommen, ist aber für die meisten Betreiber nicht machbar.

Dennoch sind aber Sicherheits- und Schutzkonzepte schon längst in Arbeit. „Die Badegäste sollen nicht überrascht werden, wenn sie einen Sicherheitsdienst im Bad antreffen“, erläutert laut Mitteilung der Stadtverwaltung Manfred Schnaible von der Stadtverwaltung. Denn dies gehöre unter anderem zum Schutzkonzept für die Bäder.

500 Personen in Ottenau, 250 in Sulzbach

„Bevor die Öffnung zugelassen werden kann, müssen gewisse Vorbereitungen getroffen werden“, weist Schnaible auf die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln hin. Bereits bekannt sei schon jetzt, dass im Ottenauer Schwimmbad nur 500 Personen gleichzeitig ins Bad dürfen, in Sulzbach werden nur 250 Personen reingelassen.

Um die Personenzahl im Blick zu behalten wurde ein Kartensystem entwickelt. Manfred Schnaible, Stadtverwaltung Gaggenau

„Um die Personenzahl im Blick zu behalten wurde ein Kartensystem entwickelt“, erklärt Schnaible. Zum korrekten Abzählen der Besucher werden am Eingang Besucherkärtchen zur Verfügung stehen, die am Ausgang wieder abgegeben werden müssen.

Vorerst dürfen nur Vereinsmitglieder dürfen rein

Zu beachten ist außerdem, dass die Bäder vorerst nur von Vereinsmitgliedern betreten werden dürfen. Badegäste müssen sich darauf einstellen, dass ein normaler Badebetrieb in diesem Sommer nicht möglich sein wird, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung weiter.

Auf der Homepage des Ottenauer Kuppelsteinbades heißt es: „Aktuell können wir nicht sagen, wann und unter welchen Bedingungen wir unser Bad öffnen dürfen. In Einzelaktionen bringen wir unser Bad technisch in Betrieb, da wir damit auch unsere technischen Anlagen schützen.“

In der vergangenen Woche besichtigten Oberbürgermeister Christof Florus, Ortsvorsteherin Josefa Hofmann, Jürgen Kohm vom Schwimmbadverein Sulzbach sowie weitere Vereinsvertreter das sanierte Bernsteinbad in Sulzbach. „Trotz des schlechten Wetters im Februar und der Corona-Pandemie können wir das Bad pünktlich zum Sommer fertigstellen“, wird Jürgen Kohm vom Schwimmbadverein Sulzbach in der Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

Das Becken sei bereits mit Wasser befüllt und die voll automatisierte Anlage in Betrieb genommen. „Besonders auf die neu montierte Rutsche sind wir stolz“, erklärt Kohm. Die fünf Meter hohe Attraktion sei für jede Generation geeignet. „Durch die besondere Form der Rutsche wird es auch älteren Jugendlichen nicht langweilig“.

Liegefläche wurde vergrößert

Im Zuge der Sanierung wurde die große Wiesenfläche hinter dem Becken mit Erde aufgefüllt, sodass die Seitenhänge mehr integriert wurden. Dadurch entsteht mehr Liegefläche für Besucher. Stolz ist man auch auf die mit Holz verkleideten Liegeflächen direkt am Schwimmbecken.

„Zum Glück haben wir so viele begabte Vereinsmitglieder“, erläutert Kohm, dass die Holzverkleidung händisch von Vereinsmitgliedern angefertigt wurde.

In den nächsten Tagen folgen die Bepflanzung von Lavendelbüschen sowie das Anbringen eines Geländers. Die geplanten Kosten von knapp 1,1 Millionen Euro konnte der Verein mittels Nachträgen und Eigenleistungen einhalten, heißt es in der Mitteilung weiter.