Bülent Ceylan hat sein Herz an das klag in Gaggenau verloren

Bülent Celyan ist eine treue Seele. Mit ulkigem Wortwitz und kurpfälzisch-osmanischem Charme füllt der Hardrock-Comedian die großen Hallen der Republik. Und doch schlägt „de Türk“, wie er sich nennt, seine Tour-Zelte immer wieder in Gaggenau auf. Genau genommen ist es die Vor-Tour: Mit der Preview testet Ceylan die Publikumswirkung seines neuen Programms.

Am Samstagabend präsentierte der Kult-Komiker mit der wallenden Mähne das aktuelle Werk „Luschtobjekt“ in der ausverkauften klag-Bühne.

Was viele nicht wissen: Die Kleinkunst-Stätte in der Luisenstraße hat der 44-Jährige fest ins Herz geschlossen. Dort begann 2000 mit der „United Slapstick Show“ seine Karriere. Dort wurde er zwei Jahre später mit dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Und dort brachte er seine Tour-Programme zum Testlauf auf die Bühne, bevor er sie auf die große Öffentlichkeit losließ. Ob „Döner for One“ (2003), „Türbülent“ (2009) oder „Haardrock“ (2014) – Ceylan schätzt die Gaggenauer als Versuchskarnickel.

Bülent Ceylan war schon 20-mal im klag

Die Liebe zwischen dem Mannheimer Superstar und dem kleinen klag verbraucht sich nicht. Nach 20 Auftritten in ebenso vielen Jahren verabschiedet sich Ceylan mit einer frohen Kunde für seine treuen Murgtäler Fans: „Ich komme wieder.“

Ich liebe das klag. Die haben mich genommen, als mich sonst keiner wollte.

Dass der wandlungsfähige Comedian die Kleinkunstbühne nicht vergisst, hat auch mit Dankbarkeit zu tun. „Ich liebe das klag“, sagte er mal im BNN-Gespräch: „Die haben mich damals genommen, als mich sonst noch keiner wollte.“

Als dem klag das Aus drohte, habe er mitgezittert und seinen berühmt-berüchtigten Bodyguard Ali geschickt, um den Fall zu klären.

Libanese Ali ist auch am Samstag dabei. Breitschultrig wie stoisch sitzt er am Bühnenrand auf einem Hocker. Ceylans Publikum feiert ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Im fliegenden Wechsel schlüpft der Comedian in die Rollen von Proll Hassan, Pelzmantel-Fetischistin Anneliese und Hausmeister Mompfred.

Bülent Ceylan zeigt nackte Haut

Das Motto des Abends macht Ceylan gleich deutlich, als er das erste Mal auf die Bühne tritt: Die Lederjacke offen, darunter nackte Haut, stimmt der Gaggenau-Fan auf sein nunmehr elftes Live-Programm „Luschtobjekt“ ein. Gejohle im klag, die Frauen etwas lustvoller als die Männer. „Die Sulzbacher wollen mich so sehen“, brüllt Ceylan in die begeisterte Menge. Drei Stunden später singt er Helene Fischer mit Ramstein-Stimme. Dann heißt es Abschied nehmen – bestimmt nicht für lange.

Termine: Bülent Ceylan: „Luschtobjekt“ am 6. Februar 2020 in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe und am 15. Februar 2020 in der Offenburger Baden-Arena; Karten gibt es unter anderem bei Reservix.