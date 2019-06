Bürgermeisterkandidaten machen Weisenbach zur Heimat

Anzeige

Rund 2000 Wahlberechtigte aus Weisenbach sind am kommenden Sonntag aufgefordert, ihr neues Gemeinde-Oberhaupt zu wählen: Mit Christoph Kist und Daniel Retsch stehen zwei Bewerber zur Wahl, die einen engagierten Wahlkampf betrieben haben. Mit der Kandidatenvorstellung am Montagabend in der Festhalle ging dieser „auf die Zielgeraden“, so der Vorsitzende des Wahlausschusses, Uwe Rothenberger. „Wer die beiden Bürgermeisterkandidaten erlebt hat, muss sagen, es war ein fairer Wahlkampf.“

Von unserem Mitarbeiter Georg Keller

Das Interesse der Weisenbacher, wer künftig als Nachfolger des heutigen Landrats Toni Huber die Geschicke ihrer Gemeinde lenken wird, war riesig: Die Plätze in der Festhalle reichten nicht aus, knapp 50 Personen verfolgten die Vorstellungsrunde per Übertragung im Freien.

Christoph Kist beginnt

In der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbungen begann Christoph Kist. Der 27-jährige Gernsbacher, der an der Verwaltungshochschule in Kehl Public Management studiert hat und derzeit Leiter der Finanzwirtschaft beim Landratsamt Rastatt ist, präsentierte sich gut vorbereitet und humorvoll.

Ich war, bin und bleibe ein absoluter Teamplayer.

„Die Gemeinde braucht einen Bürgermeister, der das einzigartige und harmonische Miteinander aller Generationen wertschätzt und pflegt“, so Kist. Gleichzeitig müssen aber auch große Herausforderungen angepackt werden, nannte der in Gernsbach wohnende Bewerber die Stärkung der Grundschule, die Bändigung des Verkehrs sowie die Sanierung der Festhalle als Beispiele. Auch das Latschigbad thematisierte Kist. „Ich war, bin und bleibe ein absoluter Teamplayer“.

Festhalle als Herausforderung für Weisenbach

Für eine Gemeinde der Größenordnung von Weisenbach sei die Infrastruktur sehr gut, verwies er auf das Dienstleistungs-, Gesundheits- und Einkaufszentrum am Zimmerplatz. Auch die Kinderbetreuung sei ein wichtiger Faktor für junge Familien. Eine weitere Herausforderung sei die Festhalle, die in Bauabschnitten modernisiert werden müsse. Auch sein junges Alter sprach er an: Das Bürgermeisteramt sei für ihn keine Durchgangsstation, er wolle mit seiner Partnerin nach Weisenbach ziehen und dort langfristig bleiben.

Daniel Retsch liefert Vorschläge

Auch Daniel Retsch hob hervor, dass die Gemeinde Weisenbach sehr gut aufgestellt sei, auch wenn Aufgaben auf sie zukommen. Der 36-Jährige ist in Sasbach aufgewachsen, verheiratet, Vater von zwei Söhnen und politisch seit vielen Jahren engagiert. Der Verwaltungsfachwirt ist derzeit Hauptamtsleiter seiner Heimatgemeinde Sasbach (5 300 Einwohner). Für die Weiterentwicklung von Weisenbach konzentrierte sich Retsch in seiner Bewerbungsrede auf fünf Themenbereiche und lieferte dabei bereits konkrete Vorschläge.

Treffpunkt für die Jugend

Das Ehrenamt: „Die 35 Vereine leisten wichtige ehrenamtliche Arbeit und erhöhen die Lebensqualität“, so Retsch. Hinzu komme die Seniorenarbeit, das Leben im Alter müsse ermöglicht werden, durch Angebote wie betreutes Wohnen. Aber auch die Jugend brauche einen Treffpunkt, sprach er sich für ein Jugendforum aus.

Leistungsfähiges Handwerk, Handel und Dienstleistung sind die Zukunft einer Gemeinde.

Weitere Themen waren Bildung und Betreuung, Wirtschaft und Finanzen („Leistungsfähiges Handwerk, Handel und Dienstleistung sind die Zukunft einer Gemeinde“) und eine nachhaltige Gemeindeentwicklung. Die Verwaltung sei ein Dienstleister, kündigte er ein offenes Rathaus an. Die Ortskerne müssen gestärkt, Baugebiete abgerundet werden, so Daniel Retsch weiter. Dabei sprach er sich für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung aus, da dadurch oft die besten Lösungen entstehen. Er sehe die Herausforderung als langfristige Aufgabe, mit seiner Familie wolle er in Weisenbach heimisch werden, so der Sasbacher.

Lückenschluss im Jahr 2020

Die Fragen der Weisenbacher Bürger reichten von kommunalen Themen wie der Offenhaltung der Wiesentäler bis zum Klimaschutz allgemein. Auch Integration und Inklusion wurden angesprochen. Ein „Sicherheitsrisiko“ (Kist) ist der Radweg „Tour de Murg“, im Januar 2020 soll der Lückenschluss beginnen.

Schule ist Landessache

Sein Kontrahent Retsch antwortete auf die Frage nach einer Zukunft der Werkrealschule ehrlich und verwies auf das Beispiel Sasbach und Oberachern: „Da kann ich leider keine Hoffnung machen, das ist eine Landessache.“ Jetzt sind die Weisenbacher gefordert, ihre Entscheidung zu treffen. Die Stärke des Beifalls nach den Reden der beiden Kandidaten war jedenfalls eindeutig unentschieden