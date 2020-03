Bundesbeauftragter für jüdisches Leben warnt in Gernsbach vor wachsendem Antisemitismus

Anzeige

Bei einem Vortrag in der Gernsbacher Stadthalle hat der Bundesbeauftragte für jüdisches Leben, Felix Klein, vor stärker werdendem Antisemitismus gewarnt. Entsprechende Vorfälle nähmen zu, zumal vieles nicht aktenkundig werde.

75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist Antisemitismus noch immer in Deutschland präsent. „Halle markiert einen Einschnitt“, sagt Felix Klein: Spätestens seit dem Anschlagsversuch auf die dortige Synagoge könne die Bedrohung für die jüdische Bevölkerung „nicht mehr ignoriert werden.“

Klein ist seit 2018 Bundesbeauftragter für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus. In der Gernsbacher Stadthalle hat er einen Vortrag gehalten: „Antisemitismus in Deutschland – und was wir dagegen tun können“.

Die anschließende Fragerunde moderierte Alexander Hoff, der Vorsitzende der evangelischen Bezirkssynode Baden-Baden/Rastatt. Veranstalter waren die Stadt Gernsbach, die evangelische und die katholische Gemeinde.

1.839 judenfeindliche Delikte sind nach den Worten von Klein nach ersten Berechnungen im Jahr 2019 zu verzeichnen. Die endgültige Summe in der Kriminalstatistik dürfte höher ausfallen; zudem geht er von einer Dunkelziffer aus.

90 Prozent der erfassten Delikte seien dem rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen, drei Prozent dem linksradikalen. Fünf Prozent seien islamistisch motiviert.

Verschwörungstheorien sind weit verbreitet

„Es gibt zahlreiche Formen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze.“ Altbekannte Stereotype oder Verschwörungstheorien kursieren noch immer – auch in der Mitte der Gesellschaft.

Am stärksten verbreitet – mit 40 Prozent Zustimmung zu entsprechenden Aussagen – sei israelbezogener Antisemitismus. Sprich: pauschale Vorwürfe gegenüber Juden, verpackt in Kritik an staatspolitischen Handlungen im Nahost-Konflikt. „Allzu oft wird die Grenze zu judenfeindlichen Äußerungen überschritten.“

Es muss für die Leute unangenehm werden.

Felix Klein ermutigt zur Gegenrede.

Auch „sekundärer Antisemitismus“ sei verbreitet: der Vorwurf, Juden rückten den Holocaust zu stark ins Licht. Beides „müssen wir ganz klar zurückweisen.“

Er ermuntert zur Gegenrede: „Es muss für die Leute unangenehm werden“, sich judenfeindlich zu äußern, auch im Internet. Die Chance sieht er darin, Menschen zum Nachdenken anzuregen. Das gilt auch für Kinder, die unreflektiert Parolen dreschen.

Klein lobt Konzertabsage in Rastatt

Klein ermutigt dazu, wenn nötig kurz den Frieden zu stören. So wie Campino, Front-Sänger der Toten Hosen, der bei der Echo-Verleihung 2018 die Rapper Kollegah und Farid Bang kritisiert hat. „Der hat die Party echt gesprengt. Und das war großartig.“

„Gut und mutig“ findet er, dass die Stadt Rastatt ein Kollegah-Konzert am 9. November, Jahrestag der Pogromnacht, wegen antisemitischer Texte abgesagt hat. Kommunen sollten Stellung beziehen, auch gegenüber grenzüberschreitenden Demonstrationen.

Vorfälle melden

Bürgern rät er, bei Beleidigungen, Angriffen oder Hetze Anzeige zu erstatten und ein öffentliches Meldesystem zu nutzen.

Wichtig sei, die Erinnerung an und den Kontakt zu jüdischen Menschen zu pflegen: in der Schule, in der Kommune, über interreligiöse Projekte. Denn Aufklärung und Begegnung sensibilisieren und schärfen das Problembewusstsein.

Felix Klein weist auf zwei Webseiten zum Thema Antisemitismus hin:

stopantisemitismus.de: Argumentations- und Handlungsempfehlungen zu 35 typischen Äußerungen.

report-antisemitism.de: Meldesystem der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus mit Kontakt- und Unterstützungsangeboten.