Chinesische Ärztin hospitiert in Gernsbach

Anzeige

Die chinesische Ärztin der Neurologie Hui Feng möchte Rehabilitationsmaßnahmen in Europa kennen lernen. Darum hospitiert sie aktuell drei Monate lang im Mediclin Reha-Zentrum in Gernsbach. Im BNN-Gespräch erzählt sie, wie es ihr in Gernsbach gefällt und wie ihre tägliche Arbeit hier aussieht.

Wenn sie an Gernsbach denkt, fallen ihr direkt die vielen bunten Blumen ein. Und die verschiedenen, kleinen Häuser. In der Millionenstadt Nanjing in China sieht es anders aus. Dort ist Hui Feng Chefärztin der Neurologie in einem Universitätskrankenhaus.

„Die Therapien hier sind ein bisschen anders“, berichtet Feng. In der Gernsbacher Reha-Einrichtung geht sie täglich mit den Ärzten mit und schaut ihnen über die Schulter. „Nachmittags beantworten sie mir meine Fragen oder ich lese selbst in Fachzeitschriften“, erzählt die 38-Jährige. In China ist sie bereits seit 14 Jahren in der Rehabilitation tätig, in einem europäischen Krankenhaus ist sie zum ersten Mal. „Ich lerne hier viel“, sagt die Ärztin.

„In China fangen sie erst jetzt so langsam an mit der Frührehabilitation“, erläutert Thomas Mokrusch, Chefarzt und Ärztlicher Direktor des Mediclin Reha-Zentrums. „Vor 30 Jahren sah auch bei uns die Arbeit noch ganz anders aus, wir hatten beispielsweise keine Patienten, die beatmet wurden.“ Jetzt seien sie in Deutschland aber schon um einiges weiter und China hole ebenfalls auf.

Feng macht dafür einen ersten Schritt. Aktuell werden in ihrer Reha-Abteilung in Nanjing keine Patienten, die beatmet werden, behandelt. Das wird sich ändern, wenn sie wieder zurückkommt, vermutet Mokrusch. Feng ist ebenfalls guter Dinge: „Ich werde alles, was ich hier gelernt habe, meinen Kollegen präsentieren.“

Austausch in beide Richtungen

Doch nicht nur sie profitiert von dem Austausch. „Über sie bekommen wir einen Einblick in die traditionelle chinesische Medizin“, berichtet Mokrusch. Zwar habe Feng westliche Medizin studiert, dennoch könne sie Mokrusch und seinen Kollegen die chinesische Medizin in Gesprächen näherbringen. Dazu gehören etwa Akupunktur sowie spezielle Medikamente. Da Feng kein Deutsch spricht, läuft die Kommunikation auf Englisch ab. Im Medizinischen sei das kein Problem, da lese Feng sogar deutsche Texte, da die Fachbegriffe in Latein seien. In manchen Gesprächen müsse sie aber nachhaken. Überhaupt klappe die Zusammenarbeit gut und ihr gefalle es in Gernsbach, betont Feng.

Pflegekräfte aus Asien zur Unterstützung

Sie wird nicht die einzige Chinesin im Gernsbacher Reha-Zentrum bleiben. Ab Oktober sollen zwei Krankenschwestern kommen. „Wir bieten ein Programm für chinesische Fachkräfte an“, erläutert Mokrusch. Demnach können ausgebildete Pflegekräfte aus China mit Deutschkenntnissen ein Jahr lang als Pflegehelfer bei Mediclin arbeiten.

Wir profitieren beide davon

Währenddessen erhalten sie Deutschunterricht und werden weiter in Rehabilitation geschult. Nach diesem Jahr können sie zwei Jahre als ausgebildete Pflegekräfte im Regelbetrieb der Klinik mitarbeiten, zu gleichen Konditionen wie ihre deutschen Kollegen.

„Wir profitieren beide davon“, sagt Mokrusch. Die Pflegekräfte würden die Arbeit in einem europäischen Reha-Zentrum kennenlernen und die Klinik hätte genug Personal. Das sei aktuell Mangelware in Deutschland. Mokrusch hofft, dass jährlich zehn bis 15 Pflegekräfte aus Asien ins Reha-Zentrum kommen. Feng wird dann allerdings nicht mehr da sein. Die Ärztin bleibt nur noch bis Ende August in Gernsbach.