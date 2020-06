Corona kostet die Stadt Gaggenau in diesem Jahr 3,4 Millionen Euro

Anzeige

Die Stadt Gaggenau rechnet damit, dass die Corona-Krise den städtischen Haushalt rund 3,4 Millionen Euro kosten wird. Neben sinkenden Einnahmen durch die Gewerbesteuer machen sich auch Verluste bei der Einkommensteuer bemerkbar.

Der nach dem Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2019 ohnehin arg strapazierte Haushalt der Stadt Gaggenau muss durch die Corona-Pandemie einen weiteren Tiefschlag verkraften. Stadtkämmerer Andreas Merkel kalkuliert im BNN-Gespräch das zusätzliche Minus für das laufende Jahr mit voraussichtlich rund 3,4 Millionen Euro.

Im Wesentlichen sei das Minus durch Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer bedingt. Ein erneuter – und damit dritter (nach 2019 und 2020) – Nachtragshaushalt sei aber nicht notwendig. Die aktuelle Entwicklung lasse sich mit den bereits getroffenen Maßnahmen abbilden, so Merkel.

Vielmehr haben die Mitarbeiter der Stadtkämmerei bereits den neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 im Blick. Dieser stehe mit Blick auf die mindestens mittelfristigen volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Corona unter anderen Voraussetzungen als frühere Zahlenwerke.

Darlehensaufnahme rückt näher

Merkel lässt durchblicken, dass das ehrgeizige sehr große zukünftige Investitionsprogramm in dieser Form wohl nicht zu schaffen ist. Er sieht Beratungsbedarf zusammen mit dem Gemeinderat, was die Prioritäten im neuen Doppelhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung der Stadt angeht. Bereits vor Corona hatte man die Belagssanierung der Fußgängerzone verschoben.

Dann müsste man wohl auch über eine Darlehensaufnahme für den Kernhaushalt sprechen. Eine solche hat es laut Kämmerer seit 2006 nicht mehr gegeben. Die gute Finanzlage der Großen Kreisstadt mit über die Jahre reichlich sprudelnder Gewerbesteuer hatte dies ermöglicht.

Aktuell sieht es weniger gut aus: Im Ergebnishaushalt, quasi dem laufenden Geschäft, können die Einnahmen die Ausgaben nicht decken. In solchen Fällen müssen die Rücklagen herhalten.

Gewerbesteuereinnahmen sind weiter auf Talfahrt

Doch der Reihe nach. Die Umwälzungen in der Automobilindustrie hat es schon geraume Zeit vor Corona gegeben. In Gaggenau haben sie sich in Form eines Einbruchs der Gewerbesteuer abgebildet. Der zweite Nachtragshaushalt der Stadt, gültig für das laufende Jahr, sieht nurmehr 12,2 Millionen Euro vor – statt einst kalkulierter 21,5 Millionen an Gewerbesteuereinnahmen. Das war bereits vor der Pandemie.

Aktuell dürfen die Firmen ihre Gewerbesteuervorauszahlungen, deren Maßstab noch das (ökonomisch sehr gute) Jahr 2018 ist, mit Blick auf knapper werdende Liquidität herabsetzen. Und das tun sie auch, wie der Kämmerer festgestellt hat.

Merkel rechnet für 2020 mit zusätzlichen Mindereinnahmen von rund 1,6 Millionen Euro, die noch von den kalkulierten 12,2 Millionen abgezogen werden müssen. Diese Möglichkeit der Anpassung nach unten zieht sich nach seinen Angaben quer durch die Wirtschaft. Sie ist nicht auf die Automobilindustrie samt Zulieferer begrenzt.

Ein Minus gibt es auch bei der Einkommensteuer

Spürbare Einbußen gegenüber dem Haushaltsansatz gibt es auch bei der Einkommensteuer. Merkel spricht von „einem Effekt, der alle Städte und Gemeinden in gleicher Weise trifft“. Er basiert auf der aktuellen Mai-Steuerschätzung des Bundes.

Die Ursachen liegen auf der Hand: Wenn Millionen Arbeitnehmer in die Kurzarbeit geschickt werden und viele ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn zusätzlich Einzelunternehmer weniger oder gar keine Einnahmen mehr haben, wirkt sich das unmittelbar und flächendeckend auf die Höhe der Einkommensteuer aus.

Heißt konkret für Gaggenau: Die Erwartung von 19,7 Millionen für den Nachtragshaushalt in diesem Jahr muss um rund 2,1 Millionen auf nur noch 17,6 Millionen nach unten korrigiert werden.

Sondereffekt bei Umsatzsteuer

Ein auf den ersten Blick überraschendes Plus ergibt sich aus der Umsatzsteuer. Der Erwartung von 2,9 Millionen Euro für 2020 stehen – trotz leichter Umsatzsteuerrückgänge – Mehreinnahmen von 0,3 Millionen gegenüber. Die gehen aber, so Merkel, auf einen „Sondereffekt“ zurück: Die vom Bund zu tragenden Kosten der Flüchtlingsunterbringung der Vorjahre sind inzwischen berechnet worden. Die Gelder fließen jetzt über die Länder an die Kommunen.

Kommunaler Finanzausgleich könnte ein weiteres Minus ergeben

Rechnet man die durch Corona bedingten Mindereinnahmen von Gewerbesteuer und Einkommen-/Umsatzsteuer für Gaggenau zusammen, kommt man auf die genannte Summe von 3,4 Millionen Euro, um die der laufende Nachtragshaushalt korrigiert werden muss.

Es zeichnet sich aber laut Kämmerer noch ein weiteres Minus ab: So müsse aktuell davon ausgegangen werden, dass der vom Land Baden-Württemberg bestückte Topf „Kommunaler Finanzausgleich“ jetzt deutlich geringer gefüllt sei. Wie sich dies auf die Gemeinden auswirke, sei derzeit aber noch unklar.

Hoffen auf ein Konjunkturpaket

Merkel spricht auch den Mehraufwand an, den die Stadtverwaltung mit Blick auf die Pandemie in eigener Sache gehabt hat. So sind für Spuckschutzwände, Masken oder auch Desinfektionsmittelspender in großer Zahl für öffentliche Gebäude außerordentliche Kosten von rund 86.000 Euro (Stichtag 15. Mai) angefallen. Hinzu kommen städtische Zahlungen an Kirchen und freie Träger für weggebrochene Einnahmen an Kindergartengebühren.

Wie geht es weiter? Der Kämmerer weist auf eine Sondersitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung hin. Die habe man mit Blick auf die Unwägbarkeiten der Corona-Krise für September – und damit zwei Monate vor der nächsten regulären Sitzung im November – terminiert.

Andreas Merkel begrüßt auch die vorgesehene Entlastung der Kommunen, wie sie jetzt CDU und SPD im Konjunkturpaket auf Bundesebene beschlossen haben. So habe das mit Auflagen versehene Konjunkturpaket des Bundes nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2010 einst auch für Gaggenau wichtige Impulse gebracht. Eine vom Land ausgezahlte Corona-Soforthilfe hat die Benz-Stadt im Übrigen in Höhe von 377.000 Euro bereits erhalten.