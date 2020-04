Corona lässt die Mahlzeiten im Kids-Amani-Waisenhaus schrumpfen

Anzeige

Die Kinder dürfen nicht raus, die Betreuer nicht arbeiten und die Lebensmittel sind teuer: Der Weisenbacher Verein Kids-Amani kümmert sich um ein Waisenhaus in Kenia und steht wegen der Corona-Krise vor großen Herausforderungen.

„Die Situation ist sehr dramatisch“, sagt Nino Di Fede. Der Weisenbacher ist Gründer und Vorsitzender des Vereins Kids-Amani – Hilfe für Afrika. Kids-Amani betreut eine Schule und ein Waisenhaus in Shanzu, einem Dorf in Kenia.

Die Corona-Krise verursacht Mehrkosten von 1.500 Euro monatlich

„Die Regierung hat Schulen, Geschäfte, kleine Lebensmittelläden und die großen Märkte geschlossen“, berichtet Di Fede von den Auswirkungen der Corona-Krise auf Kenia. Nur noch Supermärkte hätten geöffnet, die Lebensmittelpreise seien auf das Fünffache gestiegen. „Das ist für uns extrem teuer. Bestimmte Lebensmittel zu beschaffen, ist schwierig.“ Das liege auch daran, dass der Import gestoppt sei.

So bekämen die 250 Kinder im Waisenhaus nur noch trockene Produkte wie Bohnen und Reis, frisches Gemüse und Fleisch seien schwierig zu beschaffen. Auch muss das Essen rationiert werden. Damit der Vorrat möglichst lang reicht, seien die drei Mahlzeiten am Tag kleiner geworden. „Wir versuchen, alle satt zu bekommen und dass alle gleich viel bekommen“, sagt Di Fede. Die Mehrkosten durch die gestiegenen Preise liegen bei 1.500 Euro monatlich. „Wir kratzen jeden Cent zusammen, um das zu händeln.“

Fünf Mütter kümmern sich um 250 Kinder

Doch Essen ist nicht das einzige Problem: „Es ist eine ganz neue Situation für die Kinder. Sie haben keine Aktivitäten mehr außerhalb der Einrichtung, sind quasi eingesperrt. Und die Betreuer können ihrer Tätigkeit nicht nachgehen, so bleibt die Arbeit an fünf Müttern hängen, die in der Einrichtung wohnen.“ Die Angst vor einer Infektion sei groß, da die ärztliche Versorgung nicht gegeben sei. Noch gebe es keinen Corona-Fall im Waisenhaus.

Ein Arzt vor Ort soll die Kinder betreuen, damit sie nicht ins Krankenhaus müssen. Nino Di Fede, Gründer von Kids-Amani, zum Corona-Notfallplan

Doch Kids-Amani hat einen Plan, falls es so weit kommt: „Die Schule wird abgeriegelt und wir wollen die Versorgung dort selbst herstellen: Ein Arzt vor Ort soll die Kinder betreuen, damit sie nicht ins Krankenhaus müssen.“ Dort sei die Ansteckungsgefahr hoch, weil mehr als zehn Menschen in einem Zimmer ohne Schutz untergebracht seien. In der Schule können die Klassenräume für den nötigen Abstand genutzt werden.

Die Wasserversorgung ist gewährleistet

„Das Gute ist: Wir haben schon immer großen Wert auf Hygiene gelegt, den Kindern musste nicht mehr viel beigebracht werden“, sagt Nino Di Fede. Jetzt werde umso mehr aufs Händewaschen geachtet und aufs Abstandhalten. Anfang März hat Kids-Amani ein Projekt abgeschlossen, bei dem ein Brunnen gebaut wurde, der das Dorf ums Waisenhaus mit Wasser versorgt. So können sich die Bewohner waschen.

Währenddessen stehen die Arbeiten an der Klinik von Kids-Amani im Dorf Kulesa still. Der Rohbau könne erst nach der Krise fertiggestellt werden, so Di Fede. Unter anderem fehlt Material.

Die Projektarbeit des Weisenbachers in Kenia ist momentan wegen der Corona-Reisebeschränkungen auch nicht möglich. „Wir können nicht in absehbarer Zeit die Menschen vor Ort unterstützen. Das machen wir übers Telefon und Internet, so gut es geht“, sagt Di Fede. Normalerweise ist er bis zu sechs Mal im Jahr in Kenia, andere Vereinsmitglieder packen ebenfalls ehrenamtlich mit an.

Kids-Amani bekommt deutlich weniger Spenden als vor Corona

Auch die seit Ausbruch der Krise stark zurückgegangene Spendenbereitschaft erschwert die Arbeit. Nino Di Fede vermutet, es liegt daran, dass viele durch Kurzarbeit und Verdienstausfälle selbst weniger Geld und nun genug mit sich selbst zu tun haben.

Die Corona-Krise inspirierte den Verein aber auch. Da sein Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist, unterstützt er in Weisenbach Menschen, die zu Risikogruppen gehören. Für sie erledigen acht Ehrenamtliche die Einkäufe, denn sie „können sich nur selbst helfen, indem sie zu Hause bleiben“, findet Di Fede.