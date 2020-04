Corona-Pandemie: Wie es in den italienischen Partnergemeinden der Murgtäler Kommunen aussieht

Anzeige

Die Kommunen im Murgtal sind eng verbunden mit ihren Partnergemeinden im italienischen Partnerlandkreis von Rastatt, Pesaro-Urbino. Dort sind nach Informationen der Pressesprecherin des Landratsamts Rastatt, Gisela Merklinger, 1.800 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 320 Menschen sind in der Provinz an dem Virus gestorben.

„Nach wie vor ist dort keine Entspannung in Sicht“, sagt Merklinger. Es sei aber erfreulich, dass 40 Menschen wieder genesen seien und das Krankenhaus verlassen hätten.

Und sie stellt fest: „Wir werden gemeinsam die Corona-Zeit überstehen.“ Die Partnerschaft zu der Provinz könne auch diese Krise nicht trüben. Insgesamt stehen elf Gemeinden aus dem Landkreis Rastatt in engem Kontakt zu ihren Partnergemeinden. Rings um Gaggenau haben vier Kommunen eine solche Partnergemeinde. Dort dominieren die strengen Ausgangssperren das Leben der Menschen.

Zehn Infizierte in San Constanzo

In der Partnergemeinde von Weisenbach sind zehn Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt leben in San Constanzo gut 4.700 Menschen.

Trotz der im Vergleich zu Norditalien geringen Zahl an Infizierten machen sich auch die Bewohner von San Constanzo Sorgen, erzählt die Vorsitzende des Arbeitskreises Partnerschaft Manuela Frorath. „Die Italiener sehen ihr Land immer als Ganzes“, sagt sie. Wenn ein Teil leide, leiden die anderen mit. In Fano, etwa 14 Kilometer nördlich von San Constanzo, sei bereits ein Behelfskrankenhaus errichtet worden.

Das Treffen mit der Partnergemeinde im Juni wird wohl nicht stattfinden. Frorath hofft aber, dass die Feier zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft vom 3. bis 6. September nicht abgesagt werden muss. Immerhin wäre es das erste Mal, dass der neu gewählte Bürgermeister Daniel Retsch die Partnergemeinde persönlich kennen lernt.

„Ich telefoniere oft mit meinen Freunden in San Constanzo“, berichtet Frorath. Ihnen mache die mittlerweile seit vier Wochen bestehende Ausgangssperre zu schaffen. Sie dürfen sich nur 50 Meter von ihrem Haus entfernen und lediglich zur Apotheke und zum Supermarkt im Ort gehen. Für alles andere brauchen sie einen Passagierschein.

Spazieren gehen oder gar Joggen ist nicht möglich, die meisten können auch nicht mehr arbeiten. „Eine Freundin hat versucht, zum Supermarkt im nächsten Ort zu fahren“, berichtet Frorath. Carabinieri haben sie aufgehalten, sie musste umkehren.

Die Regierung hat San Constanzo nun aber 32.000 Euro für Einkaufsgutscheine für Familien zur Verfügung gestellt, die in finanziellen Schwierigkeiten sind, berichtet Frohrath. Außerdem gebe es Lieferdienste, Einkaufshilfen und Angebote über soziale Medien.

Und auch die Freundschaft über Ländergrenzen hinweg tut den Kommunen gut. „Unsere italienischen Freunde bedanken sich sehr für unser Mitgefühl und unsere Solidarität und fühlen sich uns in dieser schweren Zeit sehr nahe“, berichtet Frorath.

Bewohner in Colli al Metauro sorgen sich um ihren Job

Als es in Deutschland gerade erst losging mit den Ausgangsbeschränkungen, waren derartige Maßnahmen in Colli al Metauro bereits in vollem Gange. Zu diesem Zeitpunkt stand der stellvertretende Hauptamtsleiter Thomas Hudeczek in Kontakt mit der Forbacher Partnergemeinde.

„Die Ausgangssperre dort ist sehr streng“, berichtet Hudeczek. Außerdem gebe es Todesfälle unter der älteren Bevölkerung. Genau Zahlen kennt er allerdings nicht.

Die Menschen sprechen sich gegenseitig Mut zu, kommunizieren über Videochat mit ihren Familienmitgliedern, die sie seit Wochen nun nicht persönlich sehen können. Markus Burger, Bürgermeister Loffenau

„Aktuell sind die Menschen dort in der Krisenbewältigung“, sagt Hudeczek. Aber zusätzlich zur Krisenbekämpfung machen sich die Leute bereits Sorgen, wie es nach der Krise weitergeht. „Sie stehen wirtschaftlich nicht gut da“, erzählt Hudeczek. Das sei bereits vor Corona der Fall gewesen. Die Pandemie verschlimmert diesen Zustand. Menschen fürchten deshalb um ihren Arbeitsplatz.

Montefelciner sprechen sich Mut zu

Die Gemeinde Montefelcino ist dem Loffenauer Bürgermeister Markus Burger zufolge noch relativ verschont von Corona. Es gebe allerdings einige vorsorgliche und freiwillige Quarantänefälle. Loffenau steht über Facebook, WhatsApp und telefonisch in Kontakt mit den Bewohnern von Montefelcino.

„Die Menschen sprechen sich gegenseitig Mut zu, kommunizieren über Videochat mit ihren Familienmitgliedern, die sie seit Wochen nun nicht persönlich sehen können“, teilt Burger mit. Die seit 10. März gültige Ausgangssperre wurde bis zum 13. April verlängert.

Wie die Situation weitergeht, ist unklar. Dennoch wird die Reise der Loffenauer Delegation nach Montefelcino im August vorerst nicht abgesagt. Für den Winter ist ein Besuch der Montefelciner auf dem Weihnachtsmarkt geplant.

Lage in Pergola ist angespannt

In Pergola, der italienischen Partnergemeinde von Gernsbach, ist laut Pressesprecherin Nicoletta Arand die Lage angespannt. Bürgermeister Julian Christ habe der italienischen Stadt per Brief Solidarität und Anteilnahme versichert.