Corona sorgt für Umsatzeinbrüche in Murgtal-Werkstätten

Fast zwei Monate lang waren die Murgtal-Werkstätten aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Seit 11. Mai können Mitarbeiter mit Behinderungen auf freiwilliger Basis in die Haupt- und Zweigstellen zurückkehren. Doch vom Normalbetrieb ist das Unternehmen der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e.V. noch weit entfernt.

Die Corona-Krise wirkt sich nicht nur organisatorisch aus, sondern auch wirtschaftlich. „Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Erlöseinbruch“, teilt die Geschäftsführung offen mit.

Das bedeutet eine kitzlige Situation: Die Löhne der Mitarbeiter werden aus den Erlösen bedient. Vorerst wird der Lohn aus Rückstellungen bezahlt, die für finanzielle Engpässe beiseite gelegt wurden. Laut Martin Bleier, Geschäftsführer der Lebenshilfe, reichen sie aber nur für drei Monate.

Positive Signale aus der Autoindustrie

Umso wichtiger ist es, wieder Einnahmen zu erzielen. Doch die Auftragslage ist angespannt. Die Werkstätten produzieren für verschiedene Bereiche von der Automobilindustrie über Maschinenbau bis zu Kosmetikunternehmen.

Wo die Bänder stillstanden, sind auch Aufträge weggebrochen. Zudem haben manche Firmen ausgelagerte Aufgaben wieder ins eigene Haus zurückgeholt.

Laut Werkstattleiterin Anja Strätling gibt es mittlerweile positive Signale. So habe etwa die Automobilindustrie angekündigt, dass der Betrieb wieder anläuft. „Da sind wir sehr, sehr zuversichtlich“, sagt sie. In einigen Bereichen sollen Industrie-Aufträge wieder voll bedient werden.

Die Personaldecke in den Werkstätten ist noch dünn

In anderen Bereichen ist das noch gar nicht möglich. Die Werkstätten kochen personell auf Sparflamme. Für den Garten- und Landschaftsbau etwa stehen zu wenig Mitarbeiter zur Verfügung.

Seit Juni ist etwa die Hälfte der Mitarbeiter mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen wieder da. Bei der Öffnung im Mai durfte nur ein Viertel der Belegschaft zurückkehren.

Zuvor haben Gruppenleiter mit Mitarbeitern der Verwaltung, des Sozialdiensts und der Lebenshilfe die wichtigsten Aufträge der Industriekunden gestemmt.

Manche Mitarbeiter haben Angst vor dem Coronavirus

Grundsätzlich dürften alle Werkstatt-Mitarbeiter wiederkommen, so sie denn wollen und keine gesundheitlichen Bedenken haben. Aber dabei stellen sich zum einen organisatorische Fragen. Gruppengrößen und Abstände, Schichten und Busfahrten: Das alles will wohl durchdacht sein.

Zum anderen kann es just am „Wollen“ scheitern. Manche Mitarbeiter haben schlichtweg Angst. Die Motivation ist ein weiteres Problem: Weil wochenlang die gewohnte Tagesstruktur fehlte, finden manche Beschäftigte nun schwer in den Arbeitsalltag zurück.

Betreuer sind stark gefordert

Die Betreuer müssen das mit zusätzlicher Unterstützung und Gesprächen auffangen. „Das gelingt auch“, sagt Martin Bleier. Das Problem: Das Personal reicht für eine solche Situation nicht. Auf die Schnelle Helfer einzustellen, ist laut Anja Strätling keine Option. „Das ist halt eine Sondersituation“, sagt auch Bleier. „Da muss man mal durch.“

Die Leitungsriege prüft derweil, wie sie fehlende Umsätze auffangen kann. „Wir hoffen jetzt auf das Konjunkturprogramm“, sagt Martin Bleier. Dieses soll explizit auch soziale Träger unterstützen. Finanzielle Rückendeckung verspricht auch das im März verabschiedete Sozialdienstleister-Einsatzgesetz.

Geschäftsleitung klopft finanzielle Möglichkeiten ab

Quersubventionen innerhalb der Lebenshilfe sind grundsätzlich ebenfalls denkbar, aber derzeit noch nicht im Gespräch. „Im Moment sind wir natürlich dabei, zu sparen, wo es nur geht“, sagt Bleier. Beispielsweise seien Investitionen in Fahrzeuge oder Maschinen zurückgestellt worden. Am Personal werde aber nicht gespart, versichert er.

Eins stellt Martin Bleier ganz klar: Die Existenz der Werkstätten steht nicht auf dem Spiel. „Wir werden da nicht ungeschoren davon kommen“, sagt er. Aber „es liegt an unserer Kreativität“ und am Umgang mit den Partnern, „das abfedern zu können“.

Werkstätten bedeuten Teilhabe

Er zeigt sich kampflustig: Menschen mit Einschränkungen haben einen Rechtsanspruch auf Teilhabe am Arbeitsleben. „Das werden wir bis zuletzt verfolgen“, sagt er. Daraus ziehen sie nicht zuletzt Wertschätzung und Selbstbewusstsein.

Dankbar ist Bleier für die Zeichen der Solidarität in der Krisenzeit: die Einsatzbereitschaft der Angestellten sowie die Spenden von Bürgern und Firmen aus der Region.