Coronavirus: Notbetreuung im Murgtal startet gut

Die Notbetreuung im Murgtal ist gut angelaufen, da sind sich die Stadt- und Gemeindeverwaltungen einig. Die meisten Plätze sind in Gernsbach vergeben worden: Dort seien anfänglich 27 Kinder betreut worden, sagt Stadtsprecherin Nicoletta Arand.

Die Zahlen schwanken aber. Einzelne Gernsbacher Kinder werden mittlerweile zu Hause betreut; für andere sind neue Anträge auf Notbetreuung eingegangen.

Diese findet derzeit in der Von-Drais-Schule (drei bis vier Gruppen), im Albert-Schweitzer-Gymnasium, in der Grundschule in Staufenberg, in den Kindergärten Staufenberg, St. Marien und Fliegenpilz sowie im Krippenhaus Pusteblume (je eine Gruppe) statt.

Kinder spielen und lernen in kleinen Gruppen

Es handelt sich jeweils um maximal fünf Kinder mit zwei Lehrkräften oder Erzieherinnen. Wie in den Gruppen anderer Kommunen stehen Spiele, Bastelarbeiten, Schulaufgaben und Bewegungsangebote auf dem Programm. Zum Mittagessen gibt es Vesper, mancherorts wird auch gemeinsam gekocht.

Nicoletta Arand lobt die gute Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Trägern. Die Eltern seien kooperativ und verständnisvoll. Ihr Fazit: „Viel Abstimmungsbedarf – aber machbar.“

In Gaggenau werden 21 Kinder betreut

Auch die Stadt Gaggenau dankt für die Solidarität und die Unterstützung der Träger. 21 Kinder bis zur sechsten Klasse werden dort an zehn Standorten betreut, teilt die Verwaltung mit.

Sie verteilen sich auf das Kinderhaus Murgwichtel, die Kindergärten St. Laurentius, St. Anna, St. Antonios und St. Nikolaus, die Merkurschule, Hans-Thoma-Schule, Ebersteingrundschule, Bernsteinschule sowie die Eichelbergschule.

Die Situation ist für Kinder schwer zu verstehen

Für viele Kinder sei die aktuelle Situation schwer zu verstehen; die gewohnte Umgebung solle ihnen deshalb Sicherheit vermitteln. Die Atmosphäre sei familiär.

Mindestens ein Erzieher oder Lehrer betreuen die Kleingruppen. Sie arbeiten je nach Bedarf in Früh- und Spätschichten. Es habe sogar Überlegungen gegeben, nachts eine Betreuung anzubieten, heißt es aus dem Rathaus. Es habe aber keine Nachfrage gegeben.

Hygiene statt Mundschutz

Ein Mundschutz für Betreuer ist in beiden Städten nicht üblich. „Wir setzen auf die möglichen Hygienemaßnahmen“, sagt die Gaggenauer Pressesprecherin Judith Feuerer. Reinigungsarbeiten seien verstärkt worden.

Das berichtet auch Nicoletta Arand für Gernsbach. So würden etwa Spielsachen regelmäßig desinfiziert. Die festen Kleingruppen reduzieren die Kontakte. Zudem gilt: Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause.

Ein kleineres Restrisiko bleibt. Dieses wäre aber auch mit Mundschutz noch gegeben.

Judith Feuerer, Pressesprecherin der Stadt Gaggenau, zum Schutz der Mitarbeiter.

Allerdings, sagt Judith Feuerer: „In der Arbeit am Kind ist ein vollständiger Schutz nicht möglich.“ So könne etwa der empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten werden. „Ein kleineres Restrisiko bleibt. Dieses wäre aber auch mit Mundschutz noch gegeben.“

Zudem könne eine „Krankenhaus-Atmosphäre“ Kinder verunsichern.

Eine allgemeine Maskenpflicht ist in Städten im Murgtal bislang kein Thema.

Die thüringische Universitätsstadt Jena hat angekündigt, ab der kommenden Woche zum Schutz des Personals eine Maskenpflicht bei Einkäufen, im öffentlichen Nahverkehr und in Gebäuden mit Publikumsverkehr einzuführen. Es ist dann verpflichtend, Masken (auch selbstgenähte), Tücher oder Schals als Mund- und Nasen-Schutz zu tragen.

„Wir werden in diesem Punkt sicherlich nicht vorpreschen, bevor es dazu Landes- oder Bundesvorgaben gibt“, sagt Judith Feuerer, Pressesprecherin der Stadt Gaggenau. „Wir halten die jetzigen Vorgaben für ausreichend.“ In Ballungszentren könne eine Maskenpflicht sinnvoll sein, um Menschen für Vorsicht zu sensibilisieren. Da die Zahl der Masken begrenzt ist, hätten aber alle Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegewesens Priorität.

Die Gernsbacher Stadtsprecherin Nicoletta Arand verweist ebenfalls auf Empfehlungen des Gesundheitsamtes und des Landesministeriums. Zum Schutz der Mitmenschen sei ein Mundschutz nicht verkehrt. „Hochwertiges Schutzmaterial sollte aber aktuell eher für den medizinischen Bereich bereitstehen.“

In Loffenau wechseln Betreuer wöchentlich

In Loffenau gebe es eine Notgruppe im Kindergarten Brunnengasse, berichtet Bürgermeister Markus Burger. Sie ist für zwei Schulkinder und ein Kindergartenkind eingerichtet worden. Auch hier melden einzelne Eltern nachträglich Bedarf an.

Alle Lehrer und Erzieher, die nicht zu einer Risikogruppe gehören, arbeiten in Teams, die wöchentlich wechseln. Bislang verlaufe alles „harmonisch und ruhig“, sagt Burger.

Zwei Kinder erhalten in Forbach Einzelbetreuung

In Forbach werden zwei Kinder in den Kindergärten St. Johannes und Langenbrand von je ein bis zwei Erzieherinnen betreut. Laut Hauptamtsleiterin Margit Karcher ist keine Zusammenlegung vorgesehen, sie bleiben in ihren üblichen Einrichtungen.

Die beiden Kinder müssen nicht täglich betreut werden. „Das macht es für sie etwas leichter, denn diese neue Situation ist nicht ganz einfach. Wir versuchen, das Betreuungspersonal zu wechseln, um auch damit für Abwechslung zu sorgen.“

Karcher lobt die Eltern: „Ihnen muss Dank und Anerkennung ausgesprochen werden, wie sie diese Situation meistern.“ Wer eine Notbetreuung braucht, kann sich weiterhin in der Schule oder im Rathaus melden.

Bürgermeister von Weisenbach rechnet mit steigendem Bedarf

In Weisenbach wird derzeit eine zweitägige Notbetreuung in den Osterferien für ein Schul- und ein Kindergartenkind vorbereitet. Zuvor ist ein Kind zwei Tage lang von zwei Lehrern in der Johann-Belzer-Schule betreut worden.

Es sei gut verlaufen, sagt Bürgermeister Daniel Retsch. „Es bleibt abzuwarten, wie lange so eine Situation vonseiten der Eltern ohne Betreuung bewerkstelligt werden kann. Ich denke, der Bedarf wird steigen.“